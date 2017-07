Kunsintidor na chairman sususpendihin ng MMDA, DILG

Nagkaisa ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) at Department of Interior and Local Government (DILG) na kastiguhin sa pamamagitan nang pagpapataw ng suspension sa mga barangay official na kumukunsinti sa illegal parking at illegal vendor sa kanilang nasasakupan.

Ang hakbangin ng MMDA ay kaugnay sa mahigpit na direktiba sa kanila ni Pangulong Rodrigo Duterte at upang bigyan ng ‘pangil’ ang ipinatutupad nilang clearing operation kontra sa anumang uri ng nakaka­abala sa daloy ng trapiko.

Ayon kay MMDA Chairman Danilo Lim, nagkaisa at nagsanib-pwersa sila ng DILG at Metro mayors para sa pagpapatupad ng naturang patakaran.

Lumagda sila ng isang Memorandum of Agreement (MOA) upang tiyakin ng mga barangay opisyal ang kanilang tungkulin para sa pagmamantina at paglilinis ng mga kalye na kanilang nasasakupan.