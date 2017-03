Kumpirmasyon ni Lopez isinulong

By Eralyn Prado

Sumugod kahapon sa harapan ng tanggapan ng Senado ang mahigit sa 3,000 miyembro ng iba’t ibang anti-mining groups upang igiit sa Commission on ­Appointments (CA) ang kumpirmasyon ni Gina ­Lopez, ang itinalagang kalihim ng Department of ­Environment and Natural Resources (DENR).

Nanguna si Lipa Archbishop Ramon Arguelles sa grupo ng mga sumusuporta at nagtutulak para sa pagkumpirma kay Lopez.

Dapat kahapon itinakda ang confirmation hearing para sa nominasyon ni Lopez ngunit ipinagpaliban ito dahil na rin sa nangyaring reorganisasyon sa kapulungan.

Magugunitang, dumagsa sa CA ang grupong t­umututol sa kumpirmasyon ni Lopez.

Kung matatandaan ay inutos ni Lopez ang pagpapa­sara ng 23 mining operations at pagsuspinde ng lima pa habang 75 mining contracts ang kinansela­ nito.