Kumpas ni PDu30 sa ceasefire inaabangan

Sa kabila ng pahayag ng Communist Party of the Philippines (CPP) na magdedeklara sila ng ceasefire sa katapusan ng buwan ng Marso ay matigas namang nanindigan ang Armed Forces of the Philippines (AFP) na hihintayin muna nila ang kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte bago nila itigil ang operasyon laban sa mga rebelde.

“It depends on the President. We shall await for his decision. The CPP (New People’s Army) declaration for unilateral ceasefire is useless if they continue to extort money and burn equipment and properties,” pahayag ni AFP chief-of-staff Gen. Eduardo Año.

Idinagdag ni Año na hindi papayagan ng AFP at Philippine National Police (PNP) ang CPP-NPA na malabag nito ang batas at ilagay sa panganib ang mga inosenteng tao sa komunidad.

Una nang iniutos ni Duterte ang pagtanggal ng ceasefire noong buwan ng Pebrero kasunod ng mga serye ng pag-atake ng mga NPA na nagresulta sa pagkasawi ng anim na sundalo at pagdukot sa tatlo pa.

Pero kamakalawa ay nagpalabas ng pahayag ang CPP-NPA na magdedeklara sila ng unilateral ceasefire bago mag-Marso 31.