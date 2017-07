KULUNGAN NI IMEE READY NA!

Kung patuloy na magmamatigas at hindi­ makikipagkoordi­nas­yon sa Kamara si Ilocos Norte Governor Imee Marcos, handang-handa na ang mga kongresista na ipakulong ito patunay ang kanilang ipinahandang kuwarto.

Sa pinakahuling ba­lita ng mga kongresista, nakahanda na ang dalawang kuwarto sa Kamara na posible umanong maging detention room hindi lamang ni Gov. Imee kundi maging ng kanyang kapatid na si dating Sen. Bongbong Marcos at pati na rin ang tatlong justices ng Court of Appeals (CA).

Kahapon ay ipina­kita na sa media nina House Committee on Good Government and Public Accountability chair Johnny Pimen­tel at Sergeant at Arms Ronald Detabali sa media ang lugar kung saan ikukulong ang mga Marcoses.

Gayunpaman nilinaw ni Pimentel na paghahanda lamang ang ginagawa ng Kamara sa oras na sumuway si Marcos sa subpoena at hindi dumalo sa July 25 hearing.

May lawak na 70 hanggang 80 square meters ang inihandang detention room para kay Marcos na dating extension area ng Sergeant at Arms at mayroon itong receiving area, paliku­ran na may shower at malawak na kuwarto na maaring gawing tulugan ng gobernadora.

Papayagan din umano ng Kamara si Imee na magdala ng mga personal na gamit. Samantala ang detention room naman na inihanda para sa CA justices na sina Stephen Cruz, Nina Antonino-Valenzuela at Edwin Sorongon ay ang dating kuwarto ng Congressional Spouses­ Foundation Inc.

Ito ay hinati sa apat na bahagi at mayroong receiving area, pantry at palikuran. Maaaring tumanggap ng bisita mula alas-otso ng umaga hanggang alas-singko ng hapon.

Kaugnay nito, umapela naman si Pimen­tel kay Imee na iwasang magkaroon ng ganitong eksena at mainam na dumalo na sa pagdinig.

Gayundin ay umapela ito kay Bongbong na huwag nang payuhan ng mali ang kapatid.

Giit ni Pimentel­ na mapipilitan silang magsampa ng reklamo sa dating senador ng undue interference kung patuloy itong makikialam sa kaso ng kapatid.

“Upang maiwasan na ang pagla­labas ng arrest warrant ay makipagtulungan na siya sa Kamara,” dagdag pa ni Pimentel.