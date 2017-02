KULUNGAN NI DE LIMA, MINUMULTO

MADALAS naming nadadalaw sa PNP Custodial Center sina Sen. Bong Revilla at Sen. Jinggoy Estrada, kaya medyo kabisado na namin ang lugar na kinapipiitan nila.

Alam namin ‘yung lugar na kinalagyan ngayon ni Sen. Leila de Lima at nasa ibang daan ito.

Kaya posibleng hindi sila magkikita sa loob, unless kung sasadyain talagang puntahan.

Hindi pa namin nakausap ang dalawang dating senador kung ano ang nangyari pagpasok ni Sen. De Lima sa loob.

Nakuha namin sa Facebook account nila ang kanilang saloobin sa pagkaaresto kay Sen. De Lima.

Matindi ang ipinost ni Sen. Jinggoy sa FB kung saan binatikos nito ang pagtago ni Sen. De Lima sa tanggapan sa Senado nang pumutok ang balita kamakalawa ng hapon na may warrant of arrest na siya.

Inabot ng gabi si Sen. De Lima sa kanyang tanggapan sa Senado at nakiusap itong bukas na siya hulihin at huwag na sa kanyang tahanan. Babalik daw siya sa Senado kinabukasan.

Nag-react si Sen. Jinggoy, “Why do you have to seek refuge in the Senate?

“We never sought for refuge when you had us arrested!

“Who are you to demand where you want to be jailed? We never did that during your time!

“We surrendered even before the warrant of arrested was served. We went to Crame immediately. Can’t you do the same? SHAME ON YOU.”

***

Maiksi lang ang pahayag ni Sen. Bong na ipinost sa FB, “Ngayon naramdaman mo na rin kung ano ang naramdaman namin at ng aming pamilya.”

May kasunod pang ipinost si Sen. Bong na tila pinapalakas na lang niya ang loob ni Sen. De Lima.

Sabi niya, “Senator De Lima, you should welcome this development as an opportunity to face the serious allegations against you in the pro­per forum.

“Be strong and hold on to your faith. It is the only thing that keeps me going everyday while in detention. God has a way of meting out His Divine Justice.”

Medyo nagkakahigpitan ngayon sa pagpasok sa Custodial Center ng Camp Crame, kaya pati ang mga gustong dumalaw kina Sen. Bong at Sen. Jinggoy ay medyo nahirapan sa pagpasok.

***

May ideya kami kung saan ang kinalalagyan ni Sen. De Lima at naalala naming pinag-uusapan dati ng ilang staff at aide ng dalawang senador na parang minumulto ang lugar na iyun.

Halos harap kasi iyun ng basketball court na minsang pinaglalaruan nina Sen. Bong at ng iba pang mga nakakulong noon.

Noong naospital si Sen. Bong na kung saan namaga ang kamay ng senador, iyun ang isa sa pinagdudahan ng mga aide niya na baka meron­ bumati at natuwa kay Sen. Bong kaya namaga ang kanyang kamay.

Magkakaalaman ‘yan kung totoo, kung maba­balitaan nating minumulto roon si Sen. De Lima.