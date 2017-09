‘Kulot’ tumba, 4 pa huli sa buy-bust

By Jun Borlongan

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Isang tulak ng shabu ang napatay habang apat na iba pa kabilang ang isang 16-anyos na binatilyo ang nadakip makaraang magsagawa ng anti-illegal drug operation ang pulisya sa Barangay San Juan, Balagtas, Bulacan kamakalawa ng gabi.

Kinilala ni P/Chief Insp. Restituto E. Granil, Balagtas police chief, ang napatay na suspek na si Ronnie Buenaventura alyas Kulot, na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang katawan.

akuha sa kanya ang isang kalibre .38 rebolber na kargado ng bala, apat na pakete ng shabu, P500 marked money at cell phone na ginagamit sa transaksyon.

Kabilang naman sa mga nadakip sina Constantino Joson, 37, ng Purok 4, Graceville at isang 16-anyos na binatilyo ng Citruz, kapwa sa San Jose del Monte City; Edgardo Casaje, 47, food vendor, nasa BADAC list ng Barangay Palapat, Hagonoy at Teodulo Asilo, 56, ng Little Baguio, Barangay Poblacion, Baliuag.