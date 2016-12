Kudeta sa gabinete inirekomenda ni De Lima

Isinubo ng isang senador sa mga miyembro ng gabinete ang ideya na maaari silang maglunsad ng kudeta laban kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil ‘unfit’ na umano ito sa puwesto bilang Pangulo ng bansa.

Itinulak ito ni Sen. Leila de Lima dahil parang naaapektuhan na, aniya, ng Fentanyl ang kaisipan ng Pangulo nang maglabas ito ng “outrageous statements” laban sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) at Anti-Money Laundering Council (AMLC).

“We have to understand by now that all the President’s statement are Fentanyl-induced. He can no longer be considered in a normal state of mind,” ani De Lima sa isang statement.

Matatandaan na pinagbibitiw ni Pangulong Duterte ang mga opisyal ng BSP at AMLC dahil umano sa corruption at kung hindi siya susundin ay baka matulad sila sa mga drug addict na pinatay sa kampanya laban sa ­iligal na droga.

Dahil sa naapektuhan na umano ang kaisipan ng Pangulo sa kaiinom ng Fentanyl, isang drogang kalimitang ginagamit ng cancer patient bilang pain reliever, iginiit ni De Lima sa mga ­miyembro ng gabinete na ideklarang ­unfit ang Pangulo.

“The Cabinet should seriously consider declaring him unfit to perform the duties of the President and relay such opinion to Congress, in order to save this nation once and for all from the ramblings of a madman,” giit ni De Lima.

Minsan nang pinagtangkaan ng gabinete ang isang Pangulo ng bansa noong panahon ni dating Pangulong Gloria ­Macapagal-Arroyo subalit kinapos ng pirma kung kaya’t nagsagawa na lamang ng press conference ang mga cabinet member na tinawag na Hyatt 10 upang hingin ang resignasyon ni Arroyo.

Kaugnay nito, ipinagtanggol naman­ ni De Lima ang mga opisyal ng BSP at AMLC dahil noong panahon na ­nanilbihan siyang kalihim ng Department of Justice ay naging “cooperative” umano ang mga ito.