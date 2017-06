KRISTEK, NAGKABALIKAN!

KAHAPON sa ­Pandesal Forum ng Kamuning Bakery owner na si Wilson Lee Flores, may nagbiro sa guest nila na si Quezon City Vice Mayor Joy Belmonte.

“Mayor” ang itinawag ng isang miyembro ng media kay VM Joy.

Obvious kasi na tatakbo bilang mayor ng QC sa 2019 si VM Joy!

Nang kami na ang nagtanong kay VM Joy, inusisa namin siya tungkol sa tsikang nagtampo siya kay Mayor Herbert Bautista dahil may balitang kumalat na kakandidato ring mayor ng kanilang lungsod sa 2019 si Kris Aquino.

Ang tsika kasi, “sweetheart” uli ni Bistek si Kris, kaya si Kris ang susuportahan ni Bistek at hindi si VM Joy.

Ikinaila ni VM Joy ang tampuhang ‘yon. Sa tingin niya ay siya ang susuportahan ng kanilang mayor pagdating ng 2019 dahil sinuportahan ng tatay niyang si Representative Sonny Belmonte ang kandidatura noon ni Bistek.

“Pinakiusapan ng Dad ko ‘yung mga gustong tumakbo na pagbigyan na that time si Herbert, kaya isa lang ang nakatapat niya.

“I’m sure, he will support me kapag ako na ‘yung tumakbo sa pagka-mayor!” sey ni VM Joy.

Tungkol kay Kris, hindi siya naniniwalang tatapatan siya ng TV host/actress sa 2019 dahil tinanong na niya mismo ang sinasabing makakatunggali niya sa pagka-mayor ng QC.

“Sabi ni Kris, it’s not true. Tinanong ko siya. Magka-text kami. Si Kris naman kasi, since elemen­tary, hanggang college, mag-classmates kami.

“So, naniniwala ako sa sinabi niya sa text,” sey ni VM Joy.

Ang bagong bahay ni Kris ay sa 3rd District ng QC, pero ang sabi raw ng TV host/actress kay VM Joy, sa Tarlac na lang daw ito kakandidato.

“’Yon ang sabi ni Kris and I believe her!” sey pa ni VM Joy.

Sa tsika naman kung sa tingin niya ay susundan ni Bistek si Kris na nagsu-shooting ngayon ng isang Hollywood movie sa Singapore, hindi makasagot si VM Joy.

She heard na nagkabalikan daw sina Kris at Bistek.

Nang matapos ang Pandesal Forum, itsinika sa amin ni VM Joy kung sino ang nagsabi sa kanya na nagkabalikan ang KRISTEK, kaya nani­wala kami na tama ang tsikang ‘yon, huh!

Sa pakikipagtsikahan pa rin namin kay VM Joy, naikuwento niya na du­malaw sa Quezon City Hall ang mga anak ni Kris na sina Josh at Bimby.

Nakita niya sa social media feed ng mga taga-QC ang mga litrato ng magkakapatid.

Hindi nakita ni VM Joy na kasama ng magkapatid ang kanilang Tito Bistek dahil walang ­litrato na kasama ng mag­kapatid ang kanilang mayor.

Anyway, ipinagmalaki ni VM Joy na next to Metro Manila Film Festival, ang QCinema Inter­national Film Festival ang susunod na pinakamatunog na film festival at panlima na raw ‘yung susunod na QCFF nila ngayong taon.

Kinontra lang namin ang sinabing ‘yon ni VM Joy dahil parang hindi matunog ang kanilang film festival.

Parang kulang ‘yon sa promotions, pero sabi ni VM Joy, napakaraming independent ­filmmakers na nagsu-support sa ka­nila sa na­sabing film festival.

Nag-guest nga pala si VM Joy sa Pandesal Forum dahil nag-witness siya sa turn-over ng plastic chairs donation ng JT Plastics ni Mr. Joeben Tai sa Quezon City High School.

***

Magbabakasyon sa Hong Kong ang Eat ­Bulaga Dabarkads.

Malamang na sa ­Hunyo 25 ang alis nila.

Ang alam namin, kasama rin sa bakasyon na ‘yon sina Maine Mendoza at Alden Richards.

Syempre, hindi ma­wa­wala sina Bossing Vic Sotto at Pauleen Luna.

Kahapon, tinanong namin si Pauleen kung lumalaki na ba ang tiyan niya at oo raw.

Halata na raw ­kahit paano ang tiyan niya kapag fitting ang suot niya.

At dahil blooming na blooming ngayon si Pauleen, maraming nagsa­sabing malamang na babae ang ipinagbubuntis ng misis ni Bossing Vic.