Kris vs Baste, kabugan ng travel show

WALEY: Napaka-candid at nagpakatotoo ang presidential son na si Sebastian ‘Baste’ Duterte sa interview ni Luchi Cruz-Valdes sa programang Reaksyon.

Natumbok ni Luchi ang gustong linawin ng showbiz scribes kay Baste. May relasyon siya kay Ellen Adarna habang tuloy ang relasyon sa kinakasama na may anak pa siya. How does that work?

Sabi ni Baste, “Sila ‘yung nag-work dun. Alam nila ‘yun! Alam naman nila ‘yun. Puma­yag silang dalawa. Ano’ng magagawa ko?

“Sinabi ko naman, naging honest naman ako sa kanila.”

Nagbiro siya nang tanungin, how does it excuse you?

“Siguro, kasi, anak ako ng Presidente?” sabay tawa.

“Pero fair naman ako. Sabi ko sa girlfriend ko, we can talk this out kung ano’ng mangyayari sa atin. Ganu’n din naman kay Ellen, I was open na may girlfriend ako.

“Ewan ko sa kanila. Sa kanila na lang talaga ‘yun! Pero tapos na kami ni Ellen, wala na ‘yun!

“Faithful naman ako, hindi lang ako loyal,” rason ni Baste.

Ano’ng pinagkaiba?

“Yung faithful, siguro in the long run, may makakatuluyan naman akong babae, pero hindi ako sure kung magiging loyal. Hahaha!”

So, marriage is not in the horizon?

“Hindi pa, wala pa ‘yun. Open din naman ako sa girlfriend ko na ganu’n. Hindi pa ako ready.”

Eh ano naman ang nasasabi ni Presidente Digong tungkol du’n?

“Wala naman. Wala, sinasabi niya lang na umuwi naman daw ako. Haha!

“Normal na sa akin. Siguro, hindi normal dito sa Pilipinas pero sa pamilya namin, normal na. Na­ging normal na.

“We just have to accept things and move on.”

***

HAVEY: Kung mapapanood man nang mas madalas si Baste ngayon ay dahil papalaot na siya sa mundo ng showbiz with his travel-adventure show sa TV5.

Does this mean, kakaririn na niya ang pagpasok sa showbiz? Nakikita na ba niya ito bilang long term career?

“Hindi. Maswerte lang ako na naging Presidente ang tatay ko.

“Noong naging Presi­dente ang tatay ko, bigla akong gumuwapo, di mo alam ‘yun?

“Gusto ko lang talaga dahil binigyan ako ng production ng full creative control kaya tinanggap ko ito.

“At saka ang daming nagpapa-selfie, tapos masyado na akong kilala, tapos hindi naman ako kumikita.

“Inisip ko, tanggapin ko na lang ito para may kita naman ako,” natutuwang pahayag ni Baste.

Saan ba ito hahantong if ever?

“Kapag nakapag-ipon ako rito (sa showbiz), baka business lang,” sabi ni Baste.

Ano pa ang mga nagbago simula nang naging Presidente ang tatay niya?

“Wala naman nagbago. Wala naman masyado. Siguro ‘yung napapansin lang mga tao, but it’s the same me, way before pa.

“May mga nagsasabi pa, ‘Ang daming tattoo niyan! Adik ‘yan!’

“Siguro nga, expression na rin ‘yan ng pagiging rebelde dahil noon pa man sa Davao, natsitsismis na adik daw ako kahit hindi naman totoo.

“Kaya inisip ko, magpadagdag na nga ako ng tattoo para matapos na.

“Pero hindi natapos dun. Naging National pa nga.”

Naba-bother ka ba na ‘yung nangyayari sa ‘yo ay nagagamit bilang panira sa tatay mo?

Sagot niya, “Tanggap ko na ‘yun.”

Nae-enjoy ba ni Baste ang pagiging presidential son?

“Parehas lang. Enjoy naman ako dati, enjoy pa rin naman ako ngayon.

“Natutuwa pa rin ako sa mga libreng bagay na binibigay. Tulad ng pagkain. Minsan papasok ka ng restaurant tapos ililibre ka. Ang sarap nu’n, seryoso.

“Ang sarap talagang kumain at uminom nang libre. Seryoso. ‘Yun lang talaga. Nilibre rin ako sa Miss Universe. ‘Yung after-party.

“Wala naman talagang nagbago sa akin, nadagdagan lang ng PSG talaga. Otherwise, no drastic change. ‘Yun naman ang pinili ko talaga, na walang magbabago.

“Matatapos din naman ‘yan in 5 years so babalik din ako sa ganito so I’d rather keep it that way.

“Sa Davao ako umuuwi. Twice pa lang ako nagpunta rito. Hindi pa ako nakakatulog sa Malacañang. Parang ang boring du’n eh, sobra!

“Ayoko naman talaga ng ganun, ‘yung privileges of a presidential son. Gusto ko natural lang.

“Kung bastos ka, mas ok na sa akin na magpa­katotoo at magpakabastos ka na lang. Ganu’n lang talaga.

“Naba-bother lang ako sa overpublicity. At sasabihin ko talaga na camera shy talaga ako,” lahad ni Baste.

Paro ngayon, magi­ging kampante na siya sa pagsubaybay sa kanya ng mga camera with his new adventure-reality show sa TV5 na Lakbai which will hopefully start airing on May 21.

Makakasama ni Baste si Bogart the Explorer.

Maganda sigurong makita kung ano ang kaibahan ng travel show ni Baste Duterte na produced ng TV5 at ang may self-produced travel special na si Kris Aquino sa GMA 7.

In the end, ang audience ang huhusga at magwawagi!