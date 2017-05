KRIS, UMAAPAW ANG HIWAGA NG BOOBS

DAHIL ngayon ay buwan ng Santacruzan at pagtutuli sa mga binatilyo, mag-iilusyon na naman si Kris Bernal na siya ay sexy with a capital S.

And how?

Pabalat bilat at girl siya of a magazine na ang tanging adhikain sa mundo ay pag-initin ang mga mauugat na laman para ito ay maunat at tumigas.

Kalurks ang mga hanash at kuda ni Bernal tungkol sa busog-busog niyang bosom.

Wala raw retoke ang mga ito. Kaya nagiging plump, dahil sa camera angle at mga sinusuot.

Weh?! Talaga?! The truth and nothing but the truth iyan?!

Kung true na ang B1 at B2 mo, Bernal, ay totoo… oddity ang mga susong dalaga mo.

Kasi, ang PAYAT-PAYAT mo. Having ample assets, it defies logic and biology.

Ang mga ballerina, fit and thin. Lahat sila, ang boobs dahil sa exercise at pagsasayaw, parang pinamumukulan pa lang.

Si Calista Flockheart, ang dating Ally McBeal na asawa na ni Harrison Ford, slender din. Wala itong boobs that jiggle and bounce.

Isama na rin natin ang sikat na chinitang si Kim Chiu. Dahil pan-super model ang kapayatan, wala rin itong busog na busog na dibdib.

‘Pag payat ang babae, natural na papayat din ang kanyang boobs. So, paano mo ipapaliwanag, Kris, na malalaki ang suso mo, tapos ang katawan mo, very Kate Moss when she was the top female super model­ in the planet noong usong-uso pa ang grunge­ as a look and fashion style?

Pwede namang ma­ging tapat tungkol sa B1 at B2 mo.

Hindi na nga kami makapaniwala na mahusay kang aktres, pati ba naman ‘yan, gusto mo, hindi pa rin kami maniwala?

Sino kaya ang makakapagpatotoo tungkol sa national issue that is the state of Bernal’s boobs?

Ang bagong League of the Extra Ordinary Has Beens member na si Aljur Abrenica?

For the longest time, sila ni Kris ang magka-love team.

O ang almost over you na ang karera at pwede na maging finality the WHO na si Carl Guevarra?

Ex ni Kris gifted with an innocent face and the best borta body this side of the planet?

Ang balbas-saradong si Renz Fernandez kaya? Na one time, big time eh naging malapit din kay Bernal?

Hopefully, pag ipinalabas na ang TV drama niyang Impostora, maramdaman na natin ang kanyang pagkaaktres para hindi na pulos boobs niya ang center of attraction.