Kris at Rafael, pinag-iinitan sa lampungan

KAHIT sumisikat na at tanggap ng mga tao ang loveteam nila ni Julia Barretto, maraming nakakapansin sa bakuran ng ABS-CBN na imbes na magkaroon ng ere, lalo pang nagiging mabait si Joshua Garcia.

Ang magandang ugali ng binata ang dahilan kaya napakaraming masaya para sa kanyang tinatamasang tagumpay.

Kamakailan, nanalo siyang best new movie actor sa Star Awards for Movies at ‘yung pelikula nila ni Julia na Love You to the Stars and Back ay certified box-office.

Pinupuri ang akting nila ni Julia sa pelikulang ‘yon.

Noong Biyernes ay nag-showing na rin sa 31 theaters across the US and in eight theaters sa Canada ang second m­ovie together nina Jos­hua & Julia sa pakiki­pagtulungan ng TFC (The Filipino Channel).

Sa September 14 ay magso-showing ito sa Australia at New Zealand.

Lalo pang tataas ang kita ng pelikula na naka-P60M noong first week.

***

Sa press visit ng ilang entertainment press sa taping ng Impostora ay naikuwento ni Assunta de Rossi na may pagsasamahan pala silang mini-series ng kapatid niyang si Alessandra de Rossi na pang-internet.

“Meron kaming gagawing project together na si Alex ang sumulat ng script, pero nagtulong-tulong kami. Hindi ko alam kung pwede kong i-announce na,” sey ni Assunta.

Sabi ng mga kaharap, naikuwento ng kapatid niya ang tungkol doon.

“Buti naman. Kasi, pinitch niya ito sa Viva, in-approve naman. It’s like a mini-series, pero pang-internet. It’s diary of a 30-something, ganoon.

“Parang pet project namin ‘to eh. Kasi, puro mga kaibigan namin ‘yung kasama. Si Meryll Soriano, si Carla, Ana Capri, si Karen de los Reyes.

“Eh, puro mga barkada namin ‘to. Nag-usap-usap lang kami hanggang nabuo ‘yung project.

“Ang cute nga, eh. Kasi, lahat kami, involved. Parang kami ‘yung nagtulong-tulong sa character development ng isa’t isa. “Tapos nagsabi siya (Alex), ‘Ah basta kung may maisip kayong kuwento, sabihin n’yo lang sa ’kin. I-email n’yo or message n’yo sa akin!’ Siya kasi mismo ‘yung sumulat ng script.

“’Yung mga kuwento, it’s either hango sa personal naming kuwento or hango sa ibang tao na medyo ‘Oh my God’ pero totoong nangyari.

“Pero nakakatawa naman siya,” lahad pa ni Assunta tungkol sa pagsasamahan nilang proyekto na hindi raw si Alessandra ang magdidirek dahil kasama sa cast ang kanyang kapatid.

Malamang ay sa Enero o Pebrero ng susunod na taon nila simulan ang protektong ‘yon.

Sa ngayon kasi ay busy pa si Assunta sa Impostora na extended nga hanggang sa Enero at sa isang mini-series sa Kapuso network na ginagawa na nila ni Janine Gutierrez.

***

Sa press set visit pa rin sa Impostora, nakakaaliw ang reaksyon ni Rafael Rosell nang usisain siya tungkol sa pagkaka-MTRCB daw ng kanilang show.

“Talaga? Alam n’yo, sa totoo lang, sa lahat ng mga balitang nangyari sa set tungkol sa show, ako lagi ‘yung huli eh.

“Yung mga balita, nanggagaling talaga sa fans ni Kris (Bernal) kaya doon ko sila…. Doon ako nakiki-repost kaya nga­yon lang dumating sa ’kin ‘yung balitang ‘yan,” sey ng aktor.

Dahil daw sa love scene nila ni Kris, kaya na-call ng MTRCB ang attention ng kanilang show?

“Ahh… akala ko dahil sa mga dugo, ‘di naman pala,” sabi niya at inulit ng press na dahil sa love scene nila na parang palaging totoo ang dating.

“Ah, gano’n?! Wow. Ahh.. wala, magaling na aktres si Kris, eh. (natawa). Eh kaya parang totoo talaga (tawa uli)!”

Pero syempre, ‘yung leading man din. Dina­dala din ‘yung eksena…

“Yeah, oo naman. I think it’s a collaboration naman pero, as much as possible, we try to make it look real naman.

“And… wala, I’m just really fascinated about the fact na, ‘di ba ang daming killings na nangyayari ‘yung pinapalabas sa TV, ‘di ba?

“But why do we have to hide love? ‘Di ba?! We hide love, but we show all the war and the kil­lings, so very weird, the world we’re living.

“Pero, with all due respect naman, I mean, children watch that stuff but so does, we also watch violence.

“So, uhm… wala kong comment o masa­bi tungkol do’n. Maybe apologize sa MTRCB but then again, we’re just following the director so…,” sey ni Rafael.

Direktor ba ang may kasalanan sa sobrang realistic na love scene nila ni Kris sa Impostora?

Natawa na lang si Rafael.

May non-showbiz girlfriend si Rafael, kaya hindi na sila masyadong iniintriga ni Kris kahit na bigay-todo sila sa mga ganoong eksena sa Impostora.