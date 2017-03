KRIS, PINATIKIM NG DAGA AT PALAKA?!

Klea, nagmayaman sa debut pero mananatiling The WHO

“Totoo po ba ang chikang pinatikim si Kris Aquino ng dagang bukid at palaka sa bago niyang show na #TripniKris?”

Binanggit iyan during the pocket press payanig para sa show.

Pero hindi ma-confirm of the resource person if it was indeed a dish na made up of dagang bukid or palaka meat.

Kung ano man, magkakaalaman ‘yan pag ipi­nalabas na ang show sa April 9, Palm Sunday.

Kung Part Unknown ang inspiration of the TV special, walang choice si Krissy kundi lafangin ang nakasalang na dish dahil si Anthony Bourdain, lahat eh nilalafang.

Keribels na ni Tetay na i-try at lafangin ang isaw. Ano ba ‘yung daga at palaka?

Hindi siya dapat mag-inarte or else, mababansagan siyang etchoserang frog for real!

***

ANG daming mga tanong sa PM kaya para hindi maakusahang suplada ang diva that you love, eto na, sasagutin ko ang ilang napa-stop, read and think ang diva that you love.

“Ano po ang masasabi ninyo sa debut ni Klea Pineda at kanyang beauty queen aspirations?”

The WHO si Klea Pineda?

Hindi ko siya kilala kaya huwag n’yo na siyang itanong sa akin. Kung may budget siya para sa isang engrandeng debut, hindi ko babasagin ang trip niya.

Pera niya iyan at nagmamayaman ang The WHO na ‘yan. Who are we to argue sa kanyang payanig?

Tutal, sila-sila lang sa Kingdom Kapuso ang may kakilala sa Klea na ‘yan, mas mainam siguro kung kesa debut, for a higher cause niya ginamit ang kanyang datung.

Halimbawa, donating it sa feeding program for under nourished children na ginagawa ni Tita Mel Tiangco sa Kapuso Foundation.

Pwede ring mag-donate siya ng books and laptop sa isang public school na belonging to an ecomomically disadvantaged community.

O kaya, nagpa-medical mission siya sa isang shelter for abandoned elderly and she spend time, gave food, vitamins, supplements, medicines for high blood pressure, cholesterol, diabetes at para sa iba pang health afflictions ng mga lolo at lola.

Eh kaso, gusto niyang mag-debut ng bonggang-bongga kaya hayaan na natin si Bb. Pineda.

Pagkatapos ng mga chika about her party, she will enjoy herself as babaitang The WHO.

***

“Ano po ang masasabi ninyo sa utang ni Aljur Abrenica na P1.3M kay Ms. Kaye Dacer?”

Juice Colored! Ano naman ang dapat kong sabihin, neng?

Hindi kami close ni Aljur. At sure akong ni hindi niya alam ang pa­ngalan ko.

Utang niya ‘yun. Dapat ba tayong makialam?

Ang pinakamainam, lalo na’t inihayag ni Da­cer sa media ang tungkol sa utang ni Aljur, maki­pag-ugnayan siya rito at makipag-usap.

Maayos na pag-uusap ang kailangan lalo na’t hindi maliit ang halaga. Hindi pwedeng ipagki­bit-balikat ang P1.3M ni Ms. Kaye.

Kung wala pa siyang pambayad, sabihin niya kay Ms. Dacer na bigyan siya ng sapat na panahon para makapag-i­pon at ma-settle ang utang niya kahit paunti-unti.

Saka, dapat ding mag-work na si Aljur.

Hindi pwedeng tatamad-tamad at lelembot sa karera lalo na’t nalalapit ang pagluluwal ni Kylie Padilla ng kanilang pa­nganay.

***

“Nasa Palawan po sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, ano kaya ang ginagawa nila roon?”

Aba, alangan naman na nagja-jack en poy, Chinese garter, luksong tinik, luksong baka at tumbang preso!

Siempre, bakasyon in style at grande ang dalawa lalo na’t they can afford, and they deserve this much needed rest and recreation.

Of age na ang dalawa to enjoy and have fun. Sure ang diva that you love na hindi sila mag-o-over board at mag-go-ballistic sa kanilang quality time together.

Ang pagbabakasyon nina Daniel at Kathryn sa Palawan ay patotoo na they love the beauty of the last frontier and yes, oh, yes, they love each other.

***

“May reaksyon po ba kayo sa panawagang NO ANGEL, NO DARNA #AwalkForAngelLocsin?”

Dahil demokrasya ang Pilipinas nating mahal, hayaan na natin sila sa kanilang cause.

Feel nila ‘yan. Alam na nila ang tama at mali.

Wish ko lang, marami silang dalang tubig, mga payong, naka-cotton t-shirts silang lahat, with matching sun block, dahil tirik na tirik ang araw sa oras na pinili nilang rumampa.

Kung maraming darating at makikisang-a­yon sa panawagan, ang saya-saya nu’n, di ba?

“People of the world, unite!” ang emotada encarnacion nila with matching “Sugod, mga kapatid!”

Pag walang dumating, eh alam na alam na nilang mas maraming takot matusta ang kanilang sensitive skin.

Kung magtatagum­pay ang walk, ang tanong… makikinig ba ang powers that be sa Star Cinema?

Gaano ba karami ang dapat na taong present sa walk para manalig ang ABS-CBN that the fans of Angel are firm in their resolve?

By the thousands, by the hundreds of thousands, by a million? Dapat ba mala-EDSA 1 ang gathering?

Paano kung lima lang ang dumating?

Baka mga panatiko ni Vivian Velez ‘yan at hindi ni Angel Locsin.