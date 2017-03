KRIS, PAM-BLOCKTIMER SLOT

HAVEY: In the news na naman si Kris Aquino.

May isang taon nang napako ang exposure niya sa social media lang kaya’t heto na ang kanyang pinakahihintay na pagbabalik TV after that failed attempt at (supposedly) interviewing and interacting with President Digong Duterte.

Pahayag ni Kris sa Instagram, “I waited nearly a year, and FINALLY starting something NEW and celebrating with FAITH that my journey is taking me back to where I belong.”

Dahil sa mga katagang “where I belong,” maraming followers ni Kris ang nag-isip na sa GMA 7 mapapanood ang proyektong gagawin niya.

Mukhang may katotohanan din ‘yun dahil parang hindi pa aligned ang stars para magbalik-Kapamilya siya.

Dagdag pa ni Kris, “Taping starts Friday.”

Ginamit ni Kris ang hashtags na “#NaMissKoKayo” at “#NaMissKoAngTrabahoKongMahal” sa caption ng kanyang post.

At dahil hindi nilinaw ni Kris kung anong klaseng proyekto ang gagawin niya, nagtanung-tanong ang inyong SHOWBIZ MAESTRO (salamat sa mga kasamahan ko sa UP at dating Anvil Publishing Group para sa title) kung ano ang actual na programa niya.

Sa una naming napagtanungan, sabi’y hindi network produced ang magiging show ni Kris — meaning, hindi from the News and Public Affairs at hindi rin pang-Entertainment TV ng GMA.

Which leads us to thinking na blocktimer ito.

Inisip din namin na puwede itong maging kapalit ng programa before Eat Bulaga since malapit si Kris ngayon sa mga taga-TAPE at APT na may hawak ng timeslot na iyun.

Pero sa mas masusi naming pagsisiyasat at pananaliksik (naks!), mukhang magsisimula muna si Kris sa isang travelogue special muna sa ilalim ng Sunday Box Office na isang blocktimer slot.

At usually, kapag nasa SBO slot, nakakatapat nito ang mala­king portion ng Gandang Gabi Vice ng itinuturing na “asawa” ni Kris na si Vice Ganda.

Exciting ito kapag nagkataon.

***

WALEY: Ikinasal si Francine Prieto kay Frank Shotkoski noong Sept. 21, 2016 pa, at ngayon nila ine-enjoy ang kanilang pagiging couple dahil lagi silang nagha-hang out sa

iba’t ibang lugar sa Quezon City.

Kakaiba ang nararanasan ni Francine sa kanyang asawa nga­yong very open at accessible sila.

Very vocal si Francine sa social media account niya sa pagsalag ng mga diumano’y gustong manulot at umahas sa asawa niya.

Heto ang FB post niya kahapon, “12MN ISN’T THE RIGHT TIME TO MESSAGE A MARRIED MAN. Haliparot!”

Sari-sari ang reaksyon sa post na ‘yun ni Francine tulad ng, “Naku, ning…ang rule ko even on my phone… past 9pm is inappropriate unless emergency call from close friends.”

Sabi nga ni John Lapus, “Ikaw sumagot! Murahin mo!”

Sagot na lang ni Francine, “Naka-block na siya sa FB ng asawa ko.”

Ultimo si Ramona Revilla, may opinyon, “Maraming ganyan dyan sis. Kaya extra careful & extra aware dapat. Hahaha….”

Dati pa lang ay may mga pasa­ring na si Francine, “Walang mahabang relasyon sa suluterang may determinasyon.”

“Mabait ka, maganda ka, malambing ka. EH MALANDI SIYA! talo ka na,” sabi pa niya.

Base sa mga nasabi at na-post ni Francine, mukha talagang ipagtatanggol at ipag­lalaban niya ng patayan ang kanyang kasal at asawa.

Napakaswerte naman at napaka-pogi ng napangasawa ni Francine.

‘Yun na!

***

