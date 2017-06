KRIS, NAKILITI SA HALIK NI RAFAEL

NAKILITI si Kris Bernal sa kissing scene nila ni Rafael Rosell sa bagong afternoon drama ng GMA na Impostora.

Kuwento ni Kris, hindi siya makatingin kay Rafael sa intimate scene nila, hindi dahil sa may pagnanasa siya rito kundi dahil ang guwapo nito.

‘Pag nag-a-eye-to-eye sila, minsan ay siya ang nahihiya.

May love scene sila sa Impostora na ang sabi ni Kris ay hindi madaya at kailangang gawin talaga.

Aniya, maalalay si Raf at isa itong GOOD KISSER.

Nag-workshop muna sila bago sila nag-taping at meron ditong mga touch-touch sa sensitive parts.

Bakit siya nakiliti kay Rafael?

“Kasi, ‘pag eksena na, siyempre hahawakan ka niya kung saan-saang parts ng katawan mo.

“Tapos, minsan ‘yung hangin niya (o ‘yung paghinga ni Raf) sa leeg ko, maririnig mo.

Doon ako nakikiliti,” bulalas ni Kris, na first time gaganap ng dual roles sa Impostora.

May konting stubbles si Raf, kaya lalo siyang nakiliti nang halikan siya nito.

Bet niya ba ‘yung hinihingahan ang leeg niya o hinihipan-hipan ang tenga niya ng lalaki?

“Malakas ang kiliti ko sa ganu’n, eh!” sey ni Kris, na aminadong kinilig sa intimate scenes nila ng Fil-Norwegian hunk.

Paano niya na­sabing good kis­ser si Rafael?

“Kasi, kailangan ‘yung kiss namin, talagang totoo, eh. So, tinotoo ko, tinotoo rin niya.

“Masasabi ko na, ‘Ay, grabe!’ Hindi messy.”

Sa mga nakahalikan niya na before gaya ni Aljur Abrenica at iba pa, si Rafael ba ang pinakamagaling humalik?

“Wait lang. Magaling din si Aljur. Siguro, bago lang kasi sa akin ‘yung kiss ni Raf. Ha! Ha! Ha!

“Kasi, kay Aljur, sanay na ako, eh. Parang… ‘Okey, magaling ka talaga!’”

Bilang 28-anyos na si Kris ay mas daring na siya ngayon. Level up na siya sa maseselang eksena at tapos na siya sa mga pa-tweetums.

Sa mga halikan nilang ‘yon ni Rafael, wala bang mga DILA na involved o meron?

“Wala, wala, wala. Kung may lumusot man, sa amin na ‘yon. Wala nang may alam no’n.

Ha! Ha! Ha!” pilyang sagot niya, sabay tawa.

Wow! Mature na nga siya, huh!

“Hindi. Kasi, nagkakataon siyempre, ‘pag kailangang totoo ‘yung eksena, hindi mo maiiwasan ‘yon.”

So, may ESKRIMAHAN ng DILA, ganern?

“Ha! Ha! Ha! Ha!”

Nagustuhan niya ba ‘yung halikan na may kasamang DILA?

“Hindi naman sa nagustuhan ko, pero nahihiya rin ako minsan. Kasi, nag-o-all out din ako sa love scene, eh.”

‘Pag sinabing all out, talagang may TONGUE TO TONGUE na nagaganap du’n, ‘di ba?

“Nag-touch siguro (ang mga dila namin). Kasi siyempre, ang haba ng kissing scene, di ba? Ang lagay namang puro labi lang ‘yon?”

Tama. Lalo na kung nadadala na rin siya sa eksena, ‘di ba?

“Hindi naman ako sa nadadala, pero ang tagal kasi.”

Paano kung magselos ang non-showbiz girlfriend ni Raf?

“Ay, hindi! Super laki ng respeto ko sa girlfriend ni Raf at saka nakilala ko siya through FaceTime. Nu’ng nag-uusap sila, pinakita niya sa akin.

“Malaki ang respeto ko sa relationship nila. As in si Raf, hindi ko siya tine-text ‘pag hindi naman kailangan.

“At hindi ko siya niyayaya or whatever. ‘Pag kausap ko siya, it’s related to work lang talaga.”

Sinisiguro ni Kris na hindi siya maninira ng relasyon at walang agawan na magaganap.

Isa pa ay alam niya na mahal na mahal ni Rafael ang nobya nito.

Mapapanood si Kris bilang sina Nimfa at Rosette sa Impostora simula sa June 19 sa GMA Afternoon Prime kapalit ng D’Originals at pagkatapos ng Legally Blind.