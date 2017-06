KRIS, NAKAKATULIRO ANG TIARA

MAY sugat sa noo ang hindi pa ako sure kung star na nga bang si ­Janella Salvador.

Hindi sinasadya at tunay na aksidente ang pagkakahampas o ­pagtama ng harness sa kanya sa Bloody Crayons shooting. Siguradong naging bloody ang nasabing sitwasyon kaya isinugod sa ospital si Salvador.

Ayon sa isang social media post kung saan may larawang kitang-­kita ang namumula at parang namamaga pang noo nito, maayos na ang lagay ng dalaga.

Sa mga kasali sa Bloody Crayons, check and double check please ang mga bagay-bagay sa inyong set para ang mga untoward incidents na ito ay hindi na maulit.

Ano kaya ang reak­syon dito ni Ms. Jenine Desiderio? At ang ka-close ni Janella, si Elmo Magalona, ano kaya ang ginawa matapos niyang malaman ito?

Ang pinakaimpor­tan­teng tanong, ano ba ang sadyang kulang sa love team nina ­Salvador at Magalona kaya ­hindi pa rin sila belong sa ­major league loveteams sa ka-Dos?

***

Marami ang natuliro sa latest picture post ni Kris Aquino.

Hindi ba’t may ­kiyeme latik siyang ­bawal magsalita o magkuwento kung ano ang gagam­panan niyang ­papel sa isang Hollywood movie?

Tapos, ibinalandra niya ang larawan of a ­tiara with matching princess sa kanyang social media account.

May chance na baka hindi para sa movie ang dramaramang ito ni Krissy.

Hindi kaya feeling princess siya, kasi, reunited and it feels so good na raw sila ni ­Mayor Herbert Bautista?

So, mananalig na ba tayo na si QC ­Mayor ang kanyang Prince ­Charming at happily ever after na ang KRISTEK?

***

Mula mismo sa kanyang pamunuan, may Facebook post kung saan mababasa ang tungkol sa pagiging expectant ­mother ni Pokwang.

Sabi ni Ogie Diaz, manager nito, “Congrats, Marietta Subong aka POKWANG! Buntis ka na! Yan na yon! Ibibigay na yan ni Lord sa inyo ni Lee O’Brian. Claim it!”

Dalawang taon na ang nakalilipas since she had a miscarriage kaya ipag­dasal natin ang kalusugan ni ­Pokwang and of her baby.