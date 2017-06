KRIS, NA-HURT KAY RENZ

NAGREAK si Kris Bernal sa sinabi ni Renz Fernandez na nagpaligaw sa kanya si Kris, pero nang ligawan niya ito ay hindi siya sinagot nito.

Na-link ang dalawa nang magsama sila sa Kapuso soap na Little Nanay.

Nu’ng press launch ng My Love From The Star kung saan kasama sa cast si Renz ay nai-emote nito sa press ang tungkol doon at may hugot line pa ito sa amin na grabe ang effort niya kay Kris at parang alipin na ang kanyang dating.

Ayon kay Kris, may nag-send sa kanya nu’ng article tungkol doon at after niyang mabasa ito ay tinext niya agad si Renz.

“Kasi siyempre, as a woman, parang na-hurt ako dahil nagpaligaw raw ako. Kasi, ang sabi raw ni Renz, ang sinabi ko raw sa kanya, ‘Ligawan mo ako!’

“Sabi ko sa kanya sa text, ‘Between the two of us, I didn’t say anything like that to you.

Alam mo ‘yan.’

“Usually, hindi naman ako mapagpatol sa articles, eh. Kasi, alam ko naman na marami talagang publicity na luma­labas.

“Pero coming kasi from Renz na talagang naka-quote, parang na-hurt ako.

“Tinext ko siya, tapos, ni-reply-an niya ako. Sabi niya, hindi naman ganu’n ang ibig niyang sabihin. Siguro na-misunderstood lang daw siya du’n sa interview niya.

“Kasi, sabi ko, ‘Kailangan mong i-clear ‘yon.’ Kasi, iisipin ng mga tao na, ‘Sobra naman ‘tong si Kris Bernal. Ang kapal naman ng mukha para utusan si Renz na ligawan siya!’

Eh, kung ayaw ni Renz?

“Sabi ko, ‘I-clear mo ‘yung statements mo. Kasi, ayoko naman na ako ‘yung napapasama sa mga tao,’” tuluy-tuloy na bulalas ng bida ng upcoming Kapuso afternoon soap na Impostora.

Dugtong pa ni Kris, “Kasi, hindi ako nagpaligaw sa kanya. Siya talaga ‘yung nanligaw, siya ‘yung may kusa.

“But I answered him na, ‘Yes, it’s possible. Yes, let’s try.’ Gumanu’n ako sa kanya.

“So siguro, nu’ng sinabi ko ‘yon sa kanya, doon siya nag-start na manligaw talaga.

“But syempre, wala namang assurance ‘yon. Sabi ko nga sa kanya, ‘It’s possible and we can try it.’”

So, hindi niya binigyan ng pag-asa si Renz?

“Binigyan ko siya ng pag-asa. Kasi, nag-date pa kami, eh. We went out pa.

“Tapos, pumupunta pa siya sa bahay to bring me flowers, to bring me chocolates.

“At ‘pag sa taping naman, ‘pag alam niyang gutom ako or whatever, talagang binibili niya ako ng food.

“Maasikaso siya at talagang nanligaw talaga siya.”

Hindi niya lang talaga type si Renz, ganu’n ba?

“Hindi sa hindi ko siya type. Sobrang mabait si Renz at saka ang guwapo ni Renz. ‘Yun naman ang hindi ko maitatanggi talaga.

“Pero siguro, may ugali lang kami na hindi nagswak eh. alam mo ‘yon?

“Pareho naman kaming kalog, pareho naman kaming ganyan, pero may ugali siya na, ‘Ay, hindi tayo magkakasundo dito.’ Parang ganu’n.”

So, paano niya binasted si Renz?

“Siguro, hindi na lang ako nagre-reply, ‘yung gano’n. Ha! Ha! Ha!

“Hindi, ‘yung parang ayaw ko na lang ka­sing paasahin, eh. And kasi, mahina ako na maging frank sa ibang tao, eh.

“Ayokong makasakit, eh. Kung puwede, huwag akong makasakit. So siguro, kung hindi na lang ako mag-reply, mage-gets na niya ‘yon. Ha! Ha! Ha!” tawa ng 28-anyos na dalaga.

Naku, eh baka lalong nasaktan si Renz dahil umaasa ito ng sagot mula sa kanya?

“Ayun lang… pero nu’ng huli din naman, parang na-gets niya na rin naman.”

So, hindi sila friends?

“Friends kami. As in friends talaga kami. Doon lang ako na-hurt talaga kaya tinext ko siya.

“Nag-sorry naman siya and feeling niya nga, he was misunderstood lang.”

Si Rafael Rosell at hindi si Renz ang katambal ni Kris sa Impostora kung saan dual role ang gagampanan niya.