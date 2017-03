Kris, kabado sa TV comeback kaya nahirapang matulog

AYAW talaga magkomento ng ilang taong malapit kay Kris Aquino kung saang network ang tini-tape ng Queen of All Media.

Nagsimula na siya noong Biyernes na kung saan ipinost lang niya sa Instagram account na dumating siya ng 1:30 AM sa isang hotel sa Cabanatuan City, Nueva Ecija.

Ang sabi lang niya, “Leaving now… #TripNiKris #BestOfThePhilippines”

Sabi pa niya sa isang post niya, “I’m exci­ted to roll — we arrived 1:30AM — nahirapan matulog kasi kinakabahan.”

Binanggit din ni Kris ang ilang mga taong nakatrabaho niya noon sa Kris TV na naalala niya ngayong magsisimula siyang mag-tape sa isang lugar.

Ani Kris, “From my heart, moving forward w/o @luiandrada, @jasminip, and @darlasau­ler especially for a Tra­vel themed special feels so strange, but ‘life begins again at the end of your comfort zone. #TripNiKris”

Iyun kayang Trip Ni Kris ang title ng bagong programa niyang mala-travel show?

Hanggang doon lang muna ang ibinibigay na ideya ng actress/TV host tungkol sa show na si­nimulan niya.

Ilan sa mga taga-GMA 7 na napagtanu­ngan namin ay wala ring alam.

Kung sakaling sa APT Productions ito, malamang na sa GMA 7 ang airing at posibleng ipapalit ito sa timeslot ng Trops dahil iyun ang oras ng APT.

Pero isang taong reliable na malapit kay Kris (hindi si Kuya Boy Abunda) ang isa pang natanungan namin, hindi raw niya talaga puwedeng sabihin sa amin kung para saang network.

Ang tiniyak lang niya sa amin, hindi raw ito APT-produced. Kaya lalo tuloy kaming naguluhan.

***

Hindi pa rin nakaiwas si Ai Ai delas Alas sa isyu ni Kris dahil natanong din ito sa kanya sa contract-signing ng pelikulang gagawin niya sa Cineko Productions.

Siyempre, hindi niya alam. Natanong lang daw niya minsan sa ilang executives ng GMA 7 kung sa Kapuso network ba ang airing ng tini-tape ni Kris, wala rin daw silang alam.

Ia-announce din ni Kris ‘yan sa kanyang IG account.