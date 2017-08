KRIS, IBABALIK NI WILLIE SA TV

By Jun Lalin

MIXED ang reaction ng TFC (The Filipino Channel, internatio­nal cable network ng ABS-CBN) at GMA PinoyTV (internatio­nal cable network ng GMA 7) sa Amerika sa pag-amin ni Willie Revillame na tutulu­ngan niya si Kris Aquino na makabalik sa telebisyon.

Hindi na lihim ang meeting nina Willie (kasama ang ilang staff niya) at Kris (kasama ang bagong tumutulong dito na talent manager, si Arnold Vegafria) noong isang araw.

Ilang kababayan nga natin sa Los Angeles, California ang nakausap namin.

‘Yung karamihan sa subscribers ng GMA ­PinoyTV, natutuwa sakaling matuloy sa Kapuso network si Kris.

At least, mada­dagdagan ang artistang napapanood nila.

‘Yung iba naman sa kanila, hindi excited.

‘Yung TFC subscribers na nakatsikahan namin, marami sa kanila, walang paki kung mapunta man sa Siyete si Kris.

‘Yung iba, nanghihinayang sakaling magiging Kapuso na ang nanay nina Josh at Bimby ay tuluyan na raw nilang mami-miss si Kris.

Marami sa kanila ang sumang-ayon sa sinabi ni Willie na kailangang magpakumbaba si Kris para tuluyan itong ma­kabalik sa telebisyon.

Kahanga-hanga rin daw ang pagtulong ni Willie kay Kris.

At least daw, si Willie ang gumagawa nga­yon kay Kris ng ginawa sa kanya noon nina Joey de Leon at Mike Enriquez.

Kung matatandaan, nagkita-kita sa isang party sina Willie, Joey at Mike at nagkaroon ng idea na ilapit nila ang TV host/producer sa Kapuso network.

Nagkaroon ng Wowowin na noong una ay blocktimer sa Siyete hanggang naging co-produced na rin ‘yon ng na­sabing TV network.

***

Bago kami umalis pa-L.A., nakatsikahan namin sa backstage ng Eat Bu­laga ang tinaguriang The King of Catwalk na si Sinon Loresca.

Ang tungkol sa Impostora afternoon series ng GMA 7 ang topic ng usapan namin.

Nagtataka si Sinon kung totoong extended­ ang Impostora dahil sa latest script na nabasa niya, marami na ang makakabuking tungkol sa sikreto ng characters ni Kris Bernal sa show.

“Kahit kasi si Assunta, buking na niya na da­lawa si Kris, na magkaiba sina Nimfa at Rosette.

“Eh, ‘di ba, kapag ganoon na alam na ‘yung sikreto nila, ibig sabihin, malapit na talaga kaming matapos?” tanong sa amin ni Sinon.

Inusisa namin ang mga taga-Impostora sa tanong na ‘yon ni Sinon, pero isang taga-production ang nag-assure sa amin na may extension ang kanilang show na gaya ng Ika-6 Na Utos eh bongga sa ratings.

“Kasi, hindi puwedeng hindi mabilis ang mga pangyayari sa Impostora. Hindi puwedeng pinaiikot lang namin.

“Talagang buking na nga na dalawa si Kris sa show. Na magkaiba sina Nimfa at Rosette, pero hindi namin ginawa ‘yon dahil matatapos na kami.

“Marami pang twists ang mangyayari sa show,” sey ng kausap namin.

Sabi namin kay Sinon, huwag malungkot dahil magtatagal pa ang Impostora at hindi kaagad matiti­gil ang kanyang raket.

Eh, kahit kasi may British husband si Sinon, kailangan niyang rumaket dahil marami siyang tinutulungan.

Hindi kasi niya puwedeng iasa sa kanyang British husband ang mga umaasa sa kanya.