Kris, handang gawin ang TV special nang LIBRE

MAGAAN at masarap kachika si Ginang Rhodora Pascual Morales, na mas gustong ang tawag sa kanya ay Tita Doray. Siya ang babaeng walang takot na maging producer ng TV comeback ni Kris Aquino na #TripNiKris.

Pag-amin ni Tita Doray, “Marami ang nagsasabi sa akin na bakit si Kris ang gusto kong i-produce? Kinakabahan sila for me kasi nga, baka raw langawin, baka walang manood.

“Hindi ako nanalig sa kanila. Di ko sila sinang-ayunan.”

Paliwanag ni Tita Doray, “I am a firm believer of the saying na you cannot put a good woman down.

At hindi lang basta good woman si Kris, she puts her heart sa mga bagay na passionate siya.

“Nagagalingan ako sa kanya bilang host. Masayahin at mapagkumbaba.

“Nagulat ako na down-to-earth siya. Nakikita ko lang siya sa show, sa net…

“Nagulat ako na napakatalino niya, she always makes sense, and when she does her inteviews, may value talaga ang mga tanong niya.”

Dugtong pang paha­yag ni Tita Doray, “Kung ano ang assignment niya, she just follows.

Kung may suggestions na hindi niya kayang gawin, very politely niyang sinasabi na she can’t do it.

“Kapag may ginawa siya, she’s very open and she always speaks from the heart… She’s very lovable, napakabait niya. ”

First time ni Tita Doray na mag-produce sa TV. Ilan sa high profile projects na siya ang produce­r, concerts nina Daniel Padilla at Ryzza Mae Dizon.

May delegates sa World Championships of the­ ­Performing Arts na kanyang sinuportahan.

Matagal nang pangarap ni Tita Doray na mag-produce ng show para kay Aquino. In God’s perfect time, ang pangarap niya ay isang katotohanan na.

Masaya niyang chika, “We have known each other­ for a while, but we usually just see each ­other at parties.

“In late January, we bumped into each other at a restaurant. That’s where it all began.

“Dapat nga, birthday special ito. Kaso, mangi­ngibang-bansa siya. Pagbalik niya sa bakasyon, ayun, tawagan na agad.

“Mabilis ang meeting. Gusto niya, parang Parts Unknown ni Anthony Bourdain ang TV special.

“Sabi pa niya, handa siyang gawin ang TV special na libre. Of course we couldn’t do that, kasi, malaking oras at panahon ang inilaan niya sa show.”

Ano pang ugali ni Kris ang gusto niya?

Sagot agad ni Tita Doray, “Gusto ko na prangka at factual lang siya. Walang edit, walang delete.

“Kung anong emotions niya, ‘yun ang ipapakita niya. Deretso siyang magsalita, and I like that.

“Kaysa naman ‘yung sasagutin ka nang hilaw, nang bitin-bitin.”

Sa TV special, higlighted ang beauty at bounty ng Nueva Ecija. Pagtatapos ni Tita Doray, “Maraming­ sorpresa ang show na tiyak, ang mga manonood, ­mabibigla. Kris did everything.

“May mga fears siya na she was able to conquer. May mga pangyayaring akala mo aayaw na siya pero sige pa rin.

“Wala siyang kakupas-kupas. Masaya ang show. Magaan. Maganda sa mata.

“Tiyak na gugustuhin ninyong pumunta sa Nueva Ecija pag napanood ninyo at tiyak na tiyak na masasabi ninyong si Kris Aquino lang ang pwedeng gumawa nito.”

Ang #TripNiKris ay isang two-hour travel special na ipalalabas sa April 9, Palm Sunday, pagkatapos ng Kapuso Mo, Jessica­ Soho sa GMA 7.