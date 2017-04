KRIS, DINALAW NG RACER NA MAY DALANG FLOWERS

ISANG mayamang negosyante ang producer ng TV special na Trip ni Kris na mapapanood sa Sunday Night’s Box Office ng GMA 7 sa April 9 (Palm Sunday).

Ito ay si Mrs. Rhodora Pascual Morales na mas kilalang si Tita Doray.

Siya ang nababanggit minsan ni Kris sa ilang post nito sa Instagram na nakaka-meeting niya at meron pang nagpadala sa kanya ng isang pumpon na Ecuadoran Roses noong bago mag-Valentine’s Day.

Nakakaintriga pa ang isang post nito na may natanggap siyang bulaklak mula kay Renan Morales, ang kilalang car racer na anak pala ni Tita Doray.

Siya pala ang sinasabing non-showbiz na nali-link kay Kris.

Tinanong namin ito kay Tita Doray, tumingin lang siya sa itaas at wala na raw siyang sasabihin.

Pero noong huling shoot ni Kris para sa naturang special ay dinalaw siya ni Renan na may dalang bulaklak.

Hindi niya masasabi kung nanliligaw kay Kris, pero natutuwa na lang si Tita Doray dahil naipag-produce niya ng show ang actress/TV host na matagal niyang hinahangaan.

Naniniwala si Tita Doray na maibabalik ang puhunan niya sa programa ni Kris dahil hindi sila nahihirapan sa pagbenta nito sa advertisers.

“Kahit kailan, bankable talaga si Kris. Wala pa namang nakakakuha ng tatak niya eh, Queen of All Media.

“Kahit matagal siyang nawala sa on cam or wherever, basta ‘pag nandiyan siya, talagang nagtitilian ‘yung mga tao. May mga die hard pa rin siyang fans, eh,” pakli ni Tita Doray.

Dagdag niyang pahayag, “‘Pag sinasabi mo sa mga endorsers na kay Kris Aquino, nandiyan sila. Ang gusto nga nila, kung weekly ba ‘yun o monthly.

“Mabenta si Kris. Kasi, ang may gusto at ayaw kay Kris, pinapanood pa rin siya eh. Galit sila o natutuwa o kahit sino, ‘pag sinabing Kris Aquino, kahit madaling araw pa ‘yan, papanoorin ‘yan, aantayin ‘yan.”

Aminado siyang isa siya sa fans ni Kris dahil bilib siya sa pagiging matalino nito.

Bukod pa rito, hindi niya makalimutan na nasa airport siya nang pinaslang sa Manila International Airport pa noon ang dating Sen. Benigno Aquino Jr.

“Una, ‘yung sympathy eh.

“Nu’ng father niya, napatay, nasa airport pa ako nu’n that time.

“Meron kasi ako nu’n susunduin. Nagkakagulo, hindi ko pa alam nu’n.

“Hindi naman naba­lita na may binaril daw sa tarmac, after one hour, saka du’n nalaman sa loob kasi susundo lang naman ako nu’n, na na­balita si Ex-Sen. Aquino binaril. Kaya susu­baybayan mo.

“Eight years old lang nu’n si Kris, na sa ganu’ng age niya, matalino eh. Marunong pa magsalita sa stage,” salaysay ng entrepreneur at philanthropist.

Nandu’n ang kumpiyansa niyang mabebenta­ itong Trip ni Kris at posibleng masundan pa ito at magiging regular show.

Kapag maayos lang daw sa network at ilan pang detalye, maaring maging regular show na ito ni Kris na mapapanood pa rin daw sa GMA 7.

Kapag nabigyan ito ng magandang timeslot, malaking tulong daw sa turismo ng bansa ang naturang programa dahil napu-promote sa ating bansa at sa buong mundo ang mga magagandang tanawing matatagpuan sa Pilipinas.

Sisimulan daw muna sa kanyang lalawigan sa Nueva Ecija.

“Taga-Nueva Ecija ako eh… para sa tourism. Ang daming magagandang lugar sa amin na hindi napupuntahan ng mga tao, walang nakakaalam.

“So, through that…si Kris siyempre magandang siya ang mag-endorse,” tugon nito.

Kaya pala, naurong ng April 9 ang airing nito dahil hindi nila natapos gawa ng pagkaaksidente ni Kris during the shoot. Nabagsakan ng bakal na bakod ang paa ni Kris kaya namaga ito nang husto.

Puring-puri ni Tita Doray si Kris sa pagiging professional nito dahil hindi nito pina-pack up ang shoot, kundi iti­nuloy pa rin nito kahit namamaga na at nakakaramdam na ito ng sobrang sakit.

“Namamaga talaga ‘yung paa niya, kawawa naman siya.

“Pinipigilan lang nu’n ni Kris ang sakit. Tinapos niya ‘yung shooting du’n, nagpatawag sa akin ng doktor tapos binantayan naman siya.

“Pinagpahinga ko na lang, pinauwi ko na lang, pero tinapos niya talaga ‘yung shoot for that day,” masayang kuwento ni Tita Doray.