Kris Bernal, nakita na sobrang IN LOVE si Aljur kay Kylie

WALA pang masasabi si Vin Abrenica tungkol sa isyu ng kuya niyang si Aljur Abrenica kaugnay sa pagbubuntis ni Kylie Padilla.

Matagal na silang hindi nagkakausap ng Kuya Aljur niya, kaya wala pa siyang masabi.

Nalaman na lang niya ang latest sa kapatid niya sa mga nababasa niya at sa social media.

Nagkaka-text lang sila, pero hindi pa nila ito napapag-usapan.

Kahit ang parents nila ay hindi pa rin nila napapag-usapan dahil solo lang siyang naninirahan sa ngayon.

Sabi ng bida ng Moonlight Over Baler, “Hindi pa kami nagkausap eh. Ang Daddy ko, nasa Batangas. Ang Mommy ko, sa UST. As in ako lang mag-isa talaga.”

Pero alam niyang matutuwa ang magulang niya dahil gusto na rin nilang magkaapo.

Noong abala pa sa pag-aartista si Aljur ay siya ang nasasabihan ng Daddy niya na kung magkaapo man sila, mala mang na kay Vin iyun, dahil nasa showbiz na noon si Aljur.

Hindi pa alam ni Vin kung kailan sila magkikita ni Aljur dahil magiging abala rin siya sa promo ng pelikula niyang malapit nang mag-showing.

Pero gusto niyang ipa rating sa kuya Aljur niyang excited din siya na magkakaroon na siya ng pamangkin.

“Excited ako. Gusto ko makita ang magi­ging baby nila. Gusto ko alagaan,” napapangiting pahayag ni Vin.

***

Si Kris Bernal ay nahingan din ng paha­yag tungkol sa dating ka-loveteam na si Aljur.

Nagulat si Kris nang nabalitaan ang tungkol sa engagement nina Aljur at Kylie, at ang pagbubuntis ng Kapuso young actress.

“Hindi ko pa siya nakakausap. Kasi ngayon, parang bombarded pa siya ng comments and feedbacks.

“Ayoko pang makigu lo. Very hot pa ‘yung i­ssue, so ayoko munang makisawsaw.

“Siguro, pag maayos-ayos na, siguro puwede ko na siyang kausapin,” pahayag ni Kris nang nakausap namin ito noong Sabado sa press launch ng bagong endorsement niya na Tatio Active DX.

Ayon kay Kris, nakita niya noon pa na sobrang in love si Aljur kay Kylie kaya tiyak na masaya ang magkasinta­han sa pagkakaroon nila ng baby.

“Alam ko kasi si Aljur, loveteam pa lang kami before, I know how much he loves Kylie.

“Ikinukuwento niya sa akin na kahit na nag-break sila, in love na in love siya kay Kylie.

“So, iyun ang panghahawakan ng relationship nila, and alam naman natin na very God-fearing din si AJ and marunong manindigan.

“So, I’m sure he will be an excellent father,” dagdag na pahayag ng Kapuso actress.

Hindi pa niya alam kung ano ang plano ni Aljur sa career nito, pero sinabi namin sa kanya na mukhang malabo na silang magkasama sa isang project dahil napapag-usapan ang pag-alis ng hunk actor sa Kapuso network.

Tingin niya, maiintindihan ito ng AlKris fans nila na kailangan na nilang magkanya-kanya.

“Sa mga AlKris, tingin ko, du’n mo rin mati-test kung genui­ne talaga ‘yung pagmamahal mo sa amin.

“Yung tatanggapin n’yo kung sino ‘yung gusto namin, kung sino ‘yung mahal namin. Who we really are as a person out of the camera.

“So, tingin ko parang ngayon, suportahan na lang ‘yung ganun, kung saan siya masaya, kung dito ako masaya.

“Du’n naman tayo after, ‘di ba?” mensahe ni Kris na gustong iparating sa kanilang fans.

Ngayon ay ipa-partner si Kris kay Rafael Rossel sa bagong drama series niya sa GMA 7 na Impostora.

Pinaghahandaan na ni Kris ang bagong role niya sa Impostora dahil dual role siya rito.