Kris Bernal, idolo ni Sinon

NANG dumalaw kami sa Eat Bulaga last week, ­napansin namin ang dalawang child stars na regular sa longest ­running noontime show ng ‘Pinas.

Si Ryzza Mae Dizon, obvious na lumalapad na at ­malaki na rin ang maturity.

In fairness to her, maganda pa rin ang PR niya.

Si Baeby Baste, paikot-ikot sa backstage at tila nagla­laro.

Parang ‘playground’ niya ang studio ng Eat Bulaga.

Noong oras na para kumain, may nag-aasikaso man sa kanya, siya na ‘yung may hawak ng kutsara’t tinidor at kumakain mag-isa.

Kahit maganang kumain si Baeby Baste, hindi ­lahat ng klase ng pagkain ay ina-allow sa bata dahil medyo may kalakihan siya.

***

Ang Rogelio/Rogelia sa kalyeserye na si Sinon Loresca ay kasama sa bagong afternoon series ng GMA 7 na ­Impostora kung saan bida si Kris Bernal.

Siyempre, bading ang role ni Sinon sa drama series.

Nag-post si Sinon ng picture nila ni Kris sa Instagram at ang caption niya, “So happy to work with this ­beautiful woman, my idol since StarStruck.”

Kasali rin sa Impostora sina Aicelle Santos aka Traffic Diva, Rafael Rosell, Ryan Eigenmann, Elizabeth Oropesa, Vaness del Moral, Althea Ablan at Yuan Francisco.

***

Habang isinusulat namin ang item na ito (4:30 PM), wala pang reaksyon si Robin Padilla tungkol sa pagbubuntis ng anak niyang si Kylie Padilla na ang tatay ay si Aljur Abrenica.

Ang baby nila ni Mariel Rodriguez-­Padilla na karga-karga niya ang huling pinost niya.

Walang kahit na anong binanggit si Robin tungkol kay Kylie.

Tinawagan namin si Betchay Vidanes na ma­nager ni Robin at inusisa kung magsasalita ba ang aktor tungkol sa pagbu­buntis ni Kylie, pero wala raw siyang alam.

Hindi raw sila nagkakausap ni Robin.

“Busy sa baby nila ni Mariel. Hindi kami nagka­kausap, eh. Wala naman siyang sinasabi,” sabi ni Betchay.