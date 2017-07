KRIS, ARNY, MEG AT JINRI, PASEKSIHAN SA PALAWAN

RAINY season pero hindi magpapaawat ang mga Kapuso na sina Kris Bernal, Arny Ross, Meg Imperial, at Jinri Park sa kanilang latest beach adventure sa Palawan.

Base sa photos sa kanilang social media accounts, aba!

SCORCHING HOT silang apat sa kanilang beach outfits. Walang gustong magpakabog pagdating sa paseksihan!

“Girls just wanna have sun,” caption ni Kris sa kanyang pa-bikini.

Sabi ni Meg, “I really enjoyed dipping to the clear and cold water inside the cave of Black Island in Palawan.”

Pahayag ni Jinri, “Good morning Palawan! I may be Korean but I grew up in the islands and will always be an island girl!”

Kitang-kita rin sa photos ang iba pang activities ng kanilang Pala­wan adventure.

Ang chika, para ito sa bagong programa na Road Trip na malapit nang mapanood sa GMA.

***

Lumipad kamakailan pa-South Korea ang buong team ng upcoming primetime series na My Korean Jagiya para mag-ocular at hanapin ang Korean guy na magiging kapareha ni Heart Evangelista sa nasabing serye.

Sa mga susunod na araw ay lilipad na rin si Heart papuntang Korea para personal na makilala ang kanyang magiging ka-loveteam na Koreano.

***

Kalat na sa social media ang nilabas ng GMA Network na picture kuha mula sa storycon ng Alyas Robin Hood Book 2. Bida pa rin dito si Dingdong Dantes at leading lady pa rin si Andrea Torres.

Pasok sa serye sina Ruru Madrid at Solenn Heussaff!

Magbabalik din sa ARH Book 2 sina Jac­lyn Jose, Paolo Contis, Rey ‘PJ’ Abellana, Gary Estrada, Gio Alvarez, Dave Bornea, Lindsay de Vera, Rob Moya, Anne Garcia at Luri Vincent Nalus.

***

Marami ang mga eksena nina Gil Cuerva (bilang Matteo Domingo) at veteran actor na si Spanky Manikan (bilang Mr. Jang) sa My Love From the Star.

Kaya hindi maitatanggi na naging malapit ang isa’t isa sa set. Dahil sa sakit ng beteranong aktor ay minabuti nitong umalis sa serye para magpagaling.

Ipinakita ni Gil ang kanyang malasakit sa isa sa kanyang mga itinuturing na mentor sa industriya at ihinayag ang mensahe niya sa social media.

Pagbati niya, “Get well soon, Tito Spanky!”

Ang kanyang mga fans na nagpakita rin ng concern sa beteranong aktor. Ipinagdasal ng mga ito ang mabilis na paggaling ni Tito Spanky.