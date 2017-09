Kris Aquino, in-unfollow na sa Instagram ang mga showbiz, friends niya

NAGPALIWANAG si Kris Aquino sa isang follower niya na nagtanong kung bakit bigla siyang nag-delete ng mga pina-follow niya sa Instagram. Ngayon kasi, kung meron siyang 3.1 million followers, 10 na lang ang following niya.

It means, meron na lang si Kris na puwedeng tawaging 10 lucky following na feel nitong i-follow at ma-update agad ng mga posts nila?

Nag-post kasi si Kris tungkol sa theme song ng pelikulang Last Night na Umaabante Umaatras ng Silent Sanctuary dahil obviously, nagandahan siya rito nang mapanood daw niya ang trailer.

Apat na beses daw niyang inulit-ulit panoorin ang trailer at tinext ang inaanak na si Toni Gonzaga tungkol dito. Mukhang naka-relate si Kris sa lyric ng kanta.

Aniya, “I’m sure maraming girls — actually lahatin na natin, man, woman, straight, gay, lesbian — basta any of the above na nagmahal, na-hurt and natakot nang mag-“Starting Over Again.” Sigurado raw na panonoorin niya ang movie nina Toni at Piolo.

May nangahas namang magtanong kay Kris, si @strawbcroissant, tinag si inaanak @celestinegonzaga pero in-unfollow naman. At may sarcastic emoticon pa.

Sinagot naman ito ni Kris. Aniya, “@strawbcroissant we may not follow each other on social media but we do keep in touch privately. And that is special.”

Ipinaliwanag din ni Kris kung bakit nag-unfollow siya ng napakarami at nagtira lang ng sampu. At pati raw ang assistant nito na si Alvin, ini-unfollow din.

Sey ni Kris, “because life deserves simplicity. And everyday nagkikita & nagco-communicate kami.”

Nang i-check namin ang mga pina-follow pa rin ni Kris, kabilang na lang sa mga ito sina Alden Richards, Erich Gonzales, Kim Chiu, Zsa Zsa Padilla, Pokwang maging ang director na si Adolf Alix na nagdirek ng Alaala about Martial Law at si Angel Locsin.