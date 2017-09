Kredibilidad ng testigo sa korapsyon pinabubusisi

Hinikayat ng ilang importers at brokers sa Bureau of Customs (BOC) si Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson na busisiin muna ang kredibilidad ng isa sa mga posibleng testigong ihaharap nito sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga katiwalian sa ahensya.

Sa impormasyon, kabilang sa mga testigong balak iharap ni Lacson si Atty. Arnel Alcaraz, dating Customs Deputy Commissioner for Enforcement Group na sinibak dahil umano sa kasong extortion.

Nangangamba ang mga importer at broker na mabahiran ng pagdududa ang ginagawa ngayong imbestigasyon ng Senado sa tara system kung kwestyonable ang kredibidad ng testigo.

Sa rekord, si Alcaraz ay pinasibak mismo sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Nobyembre, 2016 makaraang madawit sa katiwalian.

Ito ay makaraang magsampa ng reklamong extortion sa National Bureau of Investigation (NBI) ang ilang negosyante laban kay Alcaraz na siya namang nag-udyok sa Pangulo na kumilos.

“Pati yung sa Customs, there was this story about the deputy for intelligence. Kung ayaw niya umalis, ako mismo ang magpapaalis sa kanya,” pahayag noon ni Pangulong Duterte.

Bago rin sibakin sa pwesto, naharap din si Alcaraz sa kabi-kabilang kaso sa Ombudsman tulad ng grave misconduct, gross neglect of duty, grave abuse of authority, inefficiency at incompetence in the performance of official duties.

Sa pagdinig ng Senate blue ribbon committee sa Lunes, popokus na ang pagtalakay sa tara system na may kaugnayan sa privilege speech ni Lacson hinggil sa katiwalian sa ahensya.

Inaasahang ihaharap ni Lacson sa pagdinig ang mga dokumento at testigo hinggil sa tara system.