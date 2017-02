KOREEN, NAGULAT SA KABAITAN NI MAINE

By GORGY RULA

EXCITED sa pagsisi­mula ng bagong drama series ng GMA 7 na Destined To Be Yours ang Starstruck alumna na si Koreen Medina.

Si Koreen ay isa sa mga kontrabida na mang-aapi kay Maine Mendoza.

Fan na fan si Koreen ng AlDub at isa sa kinilig at sumubaybay sa kal­yeserye.

Kaya parang hindi siya makapaniwalang nakakatrabaho na niya sina Alden Richards at Maine.

Marami na silang nai-tape at nakakaeksena na niya sina Alden at Maine.

“My gosh! Hindi po ako makapaniwalang nakakasama ko na sila, samantala dati, pinapanood ko lang sila sa TV.

“Pero ngayon, si Maine, nakakatsikahan ko sa tent. Hindi po ako makapaniwalang na dati… wow!” bulalas ni Koreen.

Sina Maine at Sheena Halili ang kasama niya sa tent at wala siyang masabi dahil napakabait sa kanya ng dalawa, pati si Alden at ilan pa niyang co-stars.

“Nagulat ako na sob­rang friendly sila, napaka-humble nila,” pahayag nito.

Ang medyo kabado si Koreen ay kapag napanood na ang mga pang-aapi nila kay Maine.

“May mga eksena pa naman na grabe ang pang-aapi. Madami naman po kami ang aapi, eh,” sabi ng Starstruck 6 avenger.

Si Inah Feleo ay kontrabida rin pero si Koreen ang deretsong mang-aapi sa phenomenal star ng Eat Bulaga.

Hindi niya maisip kung ano ang magiging reaksyon ng AlDub Nation kapag napanood na nila ang pang-aapi niya kay Maine.

“Kinakabahan po ako kung meron man,” pakli ni Koreen.

Ngayon pa lang ay nakakatanggap na siya ng pamba-bash, pero baka mas tumindi pa ito kapag napanood na sila sa seryeng ito.

“Basta naka-support lang po sa akin ang GMA Artist, ang family ko, sinasabi nila na i-ignore ko na lang, focus na lang sa work. I turn ko na lang siya in a positive way.

“May mga times talaga na hindi ako ma-appreciate, i-continue na lang ang work,” saad ni Koreen.

“Worst kasi ‘yung dinadamay na ang family ko. Pero siyempre, hindi maiwasan na maapektuhan.

“Best thing na lang siguro, is hindi ko na babasahin ang mga pinu-post nila.”

Pakiusap ni Koreen sa AlDub Nation, “Suportahan na lang po nila ang teleserye. Kasi, ito na po ‘yung regalo nila sa fans, eh.”