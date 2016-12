Koreen Medina, KAAGAW ni Maine kay Alden

CONFIDENTIAL pa ang mga detalye tungkol sa AlDub teleserye na Destined to Be Yours na nagkaroon na ng storycon nu’ng Lunes nang hapon.

Ang dinig namin ay pinakiusapan ang mga involved sa show na huwag munang mag-share ng info tungkol dito.

Kaya kahit may ilang photos na luma­bas sa social media na kuha sa naganap na storycon ay walang nakalagay na title ng show at wala ring hashtag.

Abangan na lang daw ang airing ng omnibus plug ng GMA sa Friday (December 16) kung saan ipapakita ang ilang upcoming Kapuso shows for 2017 kabilang ang DTBY.

Sa pagtatanung-tanong namin ay nakakalap kami ng iba pang detalye tungkol sa ina­abangang teleserye n­ina Alden Richards at Maine Mendoza bukod sa mga nasulat namin kahapon dito sa TONITE.

Radio DJ pala ang karakter ni Maine na si Luningning. Isa siyang masipag na dalaga sa probinsya na kung anu-anong trabaho ang pinapasok para kumita.

Mahal na mahal ni Luningning ang kanyang maliit na bayan, kaya handa siyang ipagtanggol ang lugar nila.

Doon papasok ang conflict nila ni Alden bilang si Benjie, isang young architect na naatasang magtayo ng gusali sa probinsya.

May pagka-environmentalist ang provincial girl na si Luningning, na obviously ay kaiinlaban ng rich boy from the city na si Benjie.

Pati ang mga bumubuo sa cast nito ay ayaw pa ring ipagsabi.

Pero napag-alaman namin na pasok sa DTBY ang nagbabalik-Kapuso na si Janice de Belen, na gaganap bilang ina ni Maine.

Si Gardo Versoza naman ang tatay ni Meng.

Ang gaganap na mother ni Alden ay si Lotlot de Leon. Lola naman ni Tisoy si Boots Anson-Rodrigo.

Si Ina Feleo ay tiyahin ni Alden na katulad niya ay isa ring arkitekto.

Si Sheena Halili ang napiling maging best friend ni Maine, habang ang baguhang si Koreen Medina ang gaganap bilang rich girl na may gusto kay Alden.

Malamang marami ang maku-curious kay Koreen na magi­ging karibal ni Maine kay A­lden.

Ang 21-anyos na Kapuso newcomer ay kasama sa Final 14 ng StarStruck Season 6.

Si Andrea Koreen Garcia Medina ay nanalong Mutya ng Pilipinas Asia Pacific Int’l (Intercontinental) nu’ng 2013.

Nag-3rd runner-up ito nang lumaban ito sa Miss Intercontinental 2013 sa Magdeburg, Germany.

So, may beauty title ang magiging kaagaw ni Menggay sa puso ni Alden.

Actually, singer-­actress-beauty queen ang nakalagay sa Instagram profile ni Koreen.

Kasama sina ­Alden at Maine sa Christmas ­Special ng GMA na ipapalabas this Sunday ­(December 18).

Doon nila pormal na ia-announce ang tungkol sa kanilang much-awai­ted teleserye na Destined to Be Yours.