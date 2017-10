Korapsyon sa MRT kakalkalin ni Poe

Tiniyak kahapon ni Senador Grace Poe na tuloy ang pagsisiyasat nila sa mga iregularidad sa Metro Rail Transit (MRT) sa kabila ng pag-iisyu ng Department of Transportation (DOTr) ng notice of termination sa kontrata ng maintenance provider nito.

“On break ngayon ang Senado pero ang balak ko, ipa-refer na itong hearing na ito hindi lamang sa Committee on Public Services, isama na rin dito ang Blue Ribbon Committee kasi ito ay dahil hindi lamang sa technical na problema kundi ang punong dulo nito ang kapabayaan at maaaring korapsyon,” saad ni Poe.

Isa sa tinukoy ni Poe na isyu ang hindi mapakinabangan na mga bagon ng MRT.

Kasabay nito, pinaghahanda ni Poe ang DOTr sa posibleng mga ligal na aksyon ng Busan Universal Rail Inc. (BURI), ang maintenance provider ng MRT, matapos ang kanilang desisyon na abisuhan ito para tapusin na ang kontrata.

“It’s about time that the DOTr took decisive action against BURI. BURI has proven to be an incompetent maintenance service provider, and the riding public has suffered more than enough with its dismal record of train breakdowns and derailments that have become almost daily events,” pahayag ni Poe.

Kung magkaso naman aniya ang BURI dapat tiyakin ng DOTr na hindi magsasakripisyo ang taumbayan sa tinawag nitong ‘unreliable’ at ‘unsafe’ public transportation habang nasa proseso ng litigasyon.

“The DOTr should therefore address/answer for the repairs and maintenance of the trains by either immediately looking for a new contractor or by creating, in the interim, a technical and engineering team that will see to the repair and maintenance of the trains,” sabi pa ng senadora.

Samantala, umaasa ang isang kongresista na kasunod ng notice of termination sa BURI ay masisimulan na rin ang paghahabol at pagpapanagot sa mga responsable sa lahat ng kapalpakan ng MRT.

Ayon kay PBA Party-list Rep. Jericho Nograles, kailangang ituloy ang pagsasampa ng mga kasong kriminal laban sa mga indibiduwal at kompanyang sangkot sa sinapit ng MRT.