Kontrolado ng Gins!

Game 3 sa Miyerkules (Smart Araneta Coliseum)

7 p.m. – Ginebra vs. Meralco

Binigyan ng Ginebra ang Meralco ng maalat na patikim ng depensa para makamit ang 86-76 panalo kagabi at imarka ang 2-0 lead sa kanilang PBA Governors Cup finals series sa Smart Araneta Coliseum.

Nilimitahan ng Kings ang Bolts sa iisang puntos sa final 5 minutes habang nanangan kina Justin Brownlee at LA Tenorio para sa 19 na puntos at masundan ang 102-87 win sa opener ng best-of-seven noong Biyernes.

Sa kasaysayan ng 42-anyos na liga, anim lamang sa 36 teams ang nakabalik sa 0-2 count sa finals series at susubukan ng Ginebra na lalong mabaon ang Meralco sa Game 3 sa Miyerkules sa Big Dome din.

Sinabi ni Kings coach Tim Cone na wala pa ring kasi­guraduhan na mananatili ang korona sa kanilang kamay kahit mukhang bagsak na ang Bolts.

“We beat them two in a row and they can certainly beat us two in a row,” sabi ni Cone pagkatapos ng laro na pinanood ng 16,159 na fans.

Tumapos si Brownlee ng may 19 points, 13 rebounds and seven assists, si Japeth Aguilar ay may 16 points at eight boards.

Sumabog si Tenorio ng 12 sa kanyang 14 points sa second half, kasama ang shot clock-beating 3 na nagbigay sa Ginebra ng 82-76 edge 1:07 ang natitira.

Naglaro si Allen Durham na tulad ng isang tunay na back-to-back Best Import awardee nang magtala ng 25 points, 22 rebounds at seven assists pero tulad ng opener ay kinulang ng tulong.

Sina Baser Amer at Ranidel de Ocampo lang, na may tig-10 points, ang nakaayuda kay Durham at si De Ocampo lang ang nakapuntos sa pamamagitan ng charity split sa masamang tapos ng Meralco.