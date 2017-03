Konseho sa trapiko binuo ng MMDA

Bumuo na ang MMDA ng Metro Manila Transport Consultative Council na syang kakatawan sa sektor ng transportasyon.

Layon nito na makapagbigay ng epektibong suggestion sa pamahalaan para maresolba o mabawasan ang matin­ding problema sa trapiko.

Ayon kay Atty. Victor Nunez, Liaison officer for government agencies ng MMDA, ang konseho ay bubuuin ng iba’t ibang grupo ng transportasyon kabilang na ang motorcycle riders, public utility vehicle operators, commuters, automotive association at mga kinatawan mula sa MMDA, Department of Transportation, LTO at LTFRB.

“Magkakaroon kami ng isang facilitator ng nasabing council, ang facilitator po nito ay si UP Prof. Clarita Carlos.

Itong council na ito ang magbibigay ng valuable suggestions sa ating pamahalaan tungkol sa problema sa traffic, so lahat ng sector na invlove dito, pag-uusapan namin at hindi nila masasabing wala kaming kinonsulta,” ani Nunez.