Kongreso ‘di kailangan para mabawi ang ill-gotten wealth

By Tina Mendoza

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nanindigan si Albay Rep. Edcel Lagman na hindi na dapat humingi ng awtorisasyon si Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara para mabawi ang Marcos wealth dahil malinaw naman sa ilalim ng Executive Order No. 1 na inisyu ni dating Pangulong Corazon Aquino na may “continuing principal authority” ang Pangulo ng bansa na bawiin ang ill-gotten wealth ng pamilya Marcos sa tulong na rin ng Presidential Commission on Good Government (PCGG).

Sa isang press briefing sinabi ni Lagman na kahit walang tulong ng Kamara ay kayang makipag-negotiate ni Pangulong Duterte para isuko ng pamil­ya Marcos ang nakaw na yaman at ang tanging unwritten rule sa ganitong negosasyon ay kailangang transparent, accountability at walang solusyun.

Ang dapat umanong asikasuhin ng Pangulo ay kung talagang willing ang mga Marcoses na magsuko ng kanilang yaman dahil kung susuriin umano ang mga pahayag sa media ni Ilocos Norte Rep. Imee Marcos ay ang binibitawan nito ay “talk to our lawyers”.