KOMPENSASYON SA COLLATERAL DAMAGE TINUKURAN

Matapos punahin ng ilang netizens ang rekomendasyon ni Sen. Panfilo Lacson na bayaran ang mga nadamay sa war on drugs ng administras­yong Duterte, tinukuran naman ni Senate Majority Leader Vicente ‘Tito’ Sotto III ang panukala ng kanyang kasamahan­ sa Senado.

Naniniwala si Sotto­ sa makabuluhang rekomendasyon ni Lacson na bigyan ng kompensasyon ang mga nada­may sa giyera kontra droga ng administrasyong Duterte.

“Puwede. Ayos ‘yan,” komento ni Sotto.

Suportado rin ni Sen. Richard Gordon, chairman ng Senate committee on justice and human rights, ang panukala ni Lacson pero kailangan pa rin umano na managot ang pulis na nakapatay sa inosenteng sibilyan.­

“Yes, pero me liability­ ‘yung nakamatay kahit­ ‘di sinadya,” giit ni ­Gordon.

Noong Sabado, nag-tweet si Lacson sa collateral damage o sa mga nadamay sa war on drugs ng administrasyong Duterte.

“Unintended killings­ or collateral damage, ­especially the “slippers” victims of the government’s anti-drug war must at least be compensated,” ayon sa tweet ng senador.

Ilang netizens naman ang pumuna sa panukala­ ni Lacson dahil hustisya umano ang mahalaga sa mga biktima at hindi­ kompensasyon, habang ang ilang netizens ay sumuporta naman sa ­panukala ng senador.

Sa isang text message, nagpaliwanag naman si Lacson kung anong uri ng compensation ang kanyang itinutulak sa mga nadamay sa laban kontra droga ng ­administrasyon.

“Kahit simpleng burial assistance lang and possibly scholarship grants kung breadwinner ‘yung collateral damage na napatay or mapapatay na damay lang kumbaga,” paglilinaw ng ­senador.