Koleksyon ng BOC, nanganganib

By Maricel Diaz

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Pinangangambahang maapektuhan ang revenue collection ng Bureau of Customs (BOC) dahil sa mahabang pila ng mga container partikular na sa dalawang pantalan sa Maynila.

Ito ay makaraang magbanta ang Professional Customs Brokers Association of the Philippines Inc. (PCBAPI) na hindi muna maghahain ng formal entry umpisa sa Lunes kung hindi matutugunan ang kanilang reklamo.

Tinututulan ng grupo ang Memorandum Circular na inisyu ni BOC Commissioner Isidro Lapeña na nag-oobliga sa lahat ng mga container na dumaan sa X-Ray Center.

Inaangal nila ang mahabang pila na inaabot ng proseso sa Manila International Container Terminal at Manila South Harbor na ino-operate ng Asian Terminal Incorporated dahil hindi naman 24 oras na gumagana ang tig-anim na x-ray machine sa dalawang pantalan.

“‘Pag ‘di na-address ang problem, we will refuse to file formal entries hanggang matapos ang pila sa X-Ray,” ang paliwanag ni Rey Soliman, Pangulo ng PCBAPI.