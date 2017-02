Koko pinalagan ng LP senators

Pumalag ang Libe­ral Party (LP) sa paratang ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel na sila ang hadlang sa mga isinusulong na legislative agenda ng Senado kaya’t pinatalsik sila sa supermajority group.

Sa pamamagitan ni LP President Sen. Francis ‘Kiko’ Pangilinan, iginiit nito na kailanman ay hindi naging sagabal ang LP senators sa pagpapatibay ng mga panukalang batas.

Giit ng senador, 20 sa 29 panukalang batas na malapit nang maisabatas ay mismong ang LP se­nators ang sponsor o nagsusulong.

Tinukoy pa ni Pa­ngilinan ang ­dalawang napagtibay na batas ­tulad ng postponement ng Barangay at Sangguniang Kabataan elections na pangunahing suportado ng LP sa pangunguna ni Senador Leila de Lima bilang chair ng committee on electoral reforms.

Sinuportahan rin umano ng LP ang pagpapatibay ng 2017 national budget.

“It is simply untrue that LP Senators hampered the legislative agenda. How is this possible when two out of the administration’s 3 priorities – death penalty and the lowering of criminal age of responsibility – are with the justice committee and not our committees?” giit pa ni ­Pa­ngilinan.

Gayunman, ­aminado si Pangilinan na may mga isyung hindi sila sang-­ayon sa posisyon ng ma­yorya ­tulad ng Marcos burial, isyu ng extrajudicial kil­lings (EJKs) sa giyera ­kontra droga, pag-imbestiga ng bribery scam sa Bureau of Immigration (BI) at ang huli ay pagdinig sa testimonya ni Davao City cop Arthur Lascañas ukol sa Davao Death Squad (DDS).