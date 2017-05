KOKO CHILL LANG SA BANTANG COUP

Paglilinaw ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel, hindi naman siya kapit-tuko sa kanyang posisyon at anumang oras ay maaari niya itong lisanin.

Tugon ito ni Pimentel sa lumutang na report ukol sa nilulutong pagpapatalsik sa kanya bilang pinuno ng Senado.

Sa report, sinasabing si Senador Ralph Recto ang umano’y papalit bilang Senate president habang si Sen. Sonny Angara umano ang magiging Senate president pro-tempore at si Sen. Francis Escudero naman ang papalit umanong majority leader.

Pawang itinanggi na ng tatlo ang naturang ­report.

Ngunit ayon naman kay Pimentel, kung may katotohanan man ay hindi siya magdadalawang-isip na lisanin ang posisyon lalo na kung mayroon nang kasamahan niya na suportado ng mayorya.

“Ang rules namin diyan, kung mayroon kang majority support you should lead the chamber so, whoever has the majority support should lead the chamber,” ayon kay Pimentel.

Paliwanag ng senador, kung mayroon man umanong gagawing pagbabago sa liderato ng kapulungan ay gagawin umano nila ito base sa kanilang pinaiiral na regulasyon.

Aminado pa si ­Pimentel, na hindi naman niya ipinagdadamot ang kanyang puwesto dahil nais din naman niyang maranasan ng iba niyang kasamahan ang maging isang pangulo ng kapulungan.

“Gusto ko rin naman na maranasan ng mga kasama ko ang experience ko bilang Senate President,” ayon kay Pimentel.