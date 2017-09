Knights sampa sa third

Sumalo sa third spot ang Letran matapos katayin ang kapitbahay sa Intramuros na Mapua 88-79 kahapon sa 93rd NCAA basketball tournament sa FilOil Flying V Center sa San Juan.

Sa 7-6, inakbayan ng Knights ang JRU Heavy Bombers na sumadsad sa defending champion San Beda College 65-60 sa unang laro.

Tumikada si Rey Nambatac ng 11 sa kanyang 25 points sa second quarter para ibigay sa Letran ang 47-25 lead sa halftime.

Naibaba ng Cardinals sa pito ang hinahabol sa fourth quarter, pero nabigo pa rin dahil sa kinana nina Bong Quinto at Jerrick Balanza para sa Letran.

“Magandang buwelo para sa amin going to Tuesday’s game,” saad ni Letran head coach Jeff Napa hinggil sa next game nila kontra San Sebastian.

Tumapos ng 22 points, eight rebounds at three assists si Quinto, may 14 markers at six boards si Balanza.

Namuno sa opensa ng Mapua si Christian Bunag na may 23 markers at 12 boards.