KINUYOG NA!

Nakahanap ng kakampi si House Speaker Pantaleon Alvarez sa ipinopormang impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo.

Sa Twitter account kahapon ni Solicitor General Jose Calida ay sinusugan nito si Alvarez sa planong paghahain ng impeachment complaint kay Robredo at iginiit na dapat i-impeach si Robredo dahil sa salang ‘betraying the trust of the people’.

Inialok din ni Calida kay Alvarez ang serbisyo ng kanyang tanggapan sakaling magdesisyon itong ipursige ang reklamo.

Sa Twitter post ni Ca­lida ay ganito ang kanyang tinuran; “VP Robredo will reap the people’s wrath and contempt for her treasonous act.”

Sinundan ito ng post ni Calida sa kanyang Twitter account ng: “VP Robredo should be rightfully condemned for slandering and selling out our country and our leaders before the UN.”

Noong Huwebes ay binanggit ni Alvarez ang planong pagsusulong ng impeachment kay Robredo matapos na maghain ng impeachment complaint si Magdalo Rep. Gary Alejano laban kay Pa­ngulong Rodrigo Duterte.

Kasunod ng pahayag ni Alvarez ay nagpalabas agad ng statement si Ca­lida na nagsasabing suportado nito ang sentim­yento ng House Speaker.

Matatandaang puma­lag ang kampo ni Robredo sa bantang impeachment. Ayon mismo kay Georgina Hernandez, ta­gapagsalita ni Robredo, bukod umano sa kinukondisyon lang ni Alvarez ang isipan ng publiko para siraan ang bise presi­dente ay tinatangka rin ng House Speaker na pabagsakin ang kredibilidad ­nito.