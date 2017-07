King of the GIL, niratrat ng LizQuen fans

PATI ang isang fashion glossy, ang bashers at haters, pinatakim kung ano ang kanilang ka­yang gawin.

Durog na durog sila kaya ang nangyari, they had to edit out “King of the Gil” line.

Si Gil Cuerva ay pasok sa banga sa most beautiful stars.

Dahil he carried well his velvet suit at expected ‘yun dahil supermodel ang origins nitong si Cuerva, they labeled the long-haired pappi as King of the Gil.

Siempre pa, hindi ito nakaligtas sa mga LizQuen fans. In full machine gun mode nilang niratrat with their violent reactions ang glossy.

Para sa kanila, si Enrique Gil lang ang may karapatan sa title at dapat may ibang title ang ka-love team ni Jennylyn Mercado.

Mga ineng at totoy… may patent at trademark na ba ni Enrique ang titulo?

Hindi ba kayo nanalig na Cuerva will be as successful as Enrique?

Prangkahang usapan… sa tingin n’yo ba, naging sikat si Gil on his own?

Kung hindi pa siya naging ka-loveteam ni Liza Soberano, baka gone with the wind at gone in 60 seconds na ang karera niya.

Si Gil Cuerva, kasisimula pa lang at marami pa itong puwedeng career options at pintuang magbubukas.

Eh si Gil na young man with a dad bod at serviceable lang ang talent, mahusay sumayaw pero hindi pang-major league ang acting talent.

Sa pakiwari n’yo ba, without Soberano, hahaba pa ang shelf life niya?

Paano kung may katotohanan ang mga chikang balak mag-experiment ng mga ka-Dos sooner than soon, at ang balak eh pagsamahin sa isang proyekto sina Liza at Daniel Padilla, ano ang magagawa n’yong mga nagmamahal kay Enrique?

Soberano can be paired with anyone at bound na for superstardom.

And that is not the case with Enrique.

Kaya kesa i-bash ninyo ang fashion glossy at manginig ang mga kalamnan at kaibuturan ninyo kay Gil… naku, mga neneng at totoy!

Do something productive at dasal-dasal.

Pag na-lost in motion, lost in space at lost in translation ang karera ni Enrique Gil, kayo rin ang kawawa.

***

Sa mga larawang aking nasilayan na mula sa beauty payanig ng glossy mag, literal na nagdada­bog ang bangs ni Sunshine Dizon.

Ang styling niya, pan-tribute sa Alyas Baby Tsina ni Vilma Santos.

Dapat humanda ang hitad na si Georgia (Ryza Cenon) sa bangs ni Emma (Sunshine Dizon) sa Ika-6 Na Utos.

Ang mini-me bangs naman, ang nagwagi… si Taki.

The WHO si Taki? Ay, ang alam ko lang, nasa Trops siya.

Gusto ko ang pagka-girly ng kanyang immacu­late lace dress. Parang sanrekwang baks ang naglaro kay Andrea Torres. Bustier top na may wide belt tapos parang may long trail at black leggings.

Halos identical ang dramarama nila ni Kim Domingo. Si girl nga lang, may black tulle.

Bet na bet ko ang rocker chic payanig ni Inah de Belen.

Sa men folk, most of them opted for the casual look pero ang hindi ko kinaya, ang outfit ni JC Santos.

Sobrang casual na casual, parang pan-Sunday’s best lang ang kanyang blue polo paired with khakis.