KIMXI, NAGKAKALABUAN!

TOTOO bang ang KimXi fans ay worried sick at nagdadabog ang collective bangs?

Kasi, may chikang ang kanilang mga idolo na sina Kim Chiu at Xian Lim unfollowed each other daw sa social media.

Naku, ha?! Parang ang chikang ito ang ka­kabog sa pagtatagpo ni President Digong Duterte with the parents of Kian de los Santos sa Palasyo!

Malaking bagay sa kanila na ang mag-sing irog, dahil hindi nila sinusundan ang isa’t isa sa Instagram, may chance na on the rocks ang relasyon?

Teka, teka, teka! Umamin na ba ang dalawa na may relasyon sila?

Parang wala pa akong nababalitaan na may pagtatapat na, so paano magiging on the rocks ang KimXi?

Kung may chance na hiwalay na ang kanilang de-kolor at puti, dapat bang maglulundag ang diva that you love dahil Lim has come to his senses at napagtanto niyang dapat kami na?

Char-char! Baks, gising sa ilusyon!

Ano ba ang nangyayari sa karera ni Xian? Matapos ang career boosting role niya sa Everything About Her, parang wala siyang major, major TV projects.

‘Yung concert niya sa isang malaking theatre na produced daw by his fans, parang hindi pinag-usapan.

May balita pang hindi masyadong bullish ang bentahan ng tickets nito.

Nagka-painting exhibit din yata ang binata pero ni wala tayong alam kung sold out ba ang paintings.

Supposedly, may movie siya with Coleen Garcia and Nathalie Hart.

Tuloy pa ba ang pelikula? O gone in sixty seconds na ito?

May isa ring police drama na dapat eh ginagawa si Lim, tapos na ba ‘yun, o lost in space na?

‘Yung movie nila ni Jodi Sta. Maria, nag-underperform sa box-office.

So, ano ang magaganap kay Xian?

Ka-afraid at ‘kalungkot kung magiging finality The WHO na siya, hindi ba?

Si Kim, kung mana­nalig tayo sa mga pralala, mukhang panalo ang morning show nila ni Gerald Anderson.

May emotional maturity na si Chiu pati ang piranha writers that promote the show dahil walang super pushing na muling ibalik ang pagmamahalan nila ni Anderson.

We all know na Gerald and Bea Alonzo are playing beautiful music together. May babe time ang dalawa recently sa Subic.

Napatunayan sa soap na they don’t need a romantic angle to sell the show. Pag mainam ang palabas, it will speak for itself and ang panalo rito, si Kim, hindi siya picture of a babaeng umaasa na sa wala.

Ang pag-unfollow ba nina Kim at Xian, kung totoo talaga, ay indikasyon na ayaw na nilang paasahin ang fans?

Indikasyon din ba ito na talagang malapit nang matapos ang dapat matapos sa kanila?

Talaga bang wala na silang nararamdaman para sa isa’t isa?