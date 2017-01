Kimerald, hanggang teleserye lang

Ang pralala at piranha writers ng Dos, ‘wag nang ipilit ang love is lovier the second time around angle para maging maingay at mapag-usapan ang paparating na serye nina Gerald at Kim Chiu.

It is high time to be more crea­tive.

Sa mga Kimerald na ayaw palupig ang pag-asa, matanggap na nawa nila na with a tandang pandamdam na wala na talagang ibubuga, at wala nang nararamdaman si Anderson para kay Kim.

2017 na, move forward na kayo.

***

WAGAS at tila mula sa kaibuturan of her puso ang tugon ni Bea Alonzo sa isang tanong para sa kanya sa huntahan para sa parating niyang primetime drama na A Love To Last.

Tinanong si Bea if she found the love that lasts.

Ang sagot niya, “Yes, kasama ko siya sa States.”

Ang ka-bonding niya sa US nitong Pasko ay ang kanyang pinakamamahal na si Gerald Anderson.

Sa very well said na sagot na ito ni Bea, it shows na secure na secure ang current relasyon nila ni Anderson.

At alam na alam ni Ge na “trabaho lang, walang personalan” ang lovey-doves nina Alonzo at Ian Vene­racion sa bago nilang programa.

Kung may isang taong dapat kabahan si Bea, ito ay si Iza Calzado.

Sa teasers para sa show, kitang-kita mo ‘yung trademark teleserye at repetitive style of acting ni Alonzo will be no match sa playing for truth na ini-employ ni Calzado in her roles.

Keeping my fingers crossed na Bea will be at par with Iza, acting wise or else, she will suffer the same fate of Toni Gonzaga who was eclipsed to smithereens ni Calzado in the movie they did together.

***

Tawang-tawa ako sa pralala mula sa Star Cinema claiming na ang kanilang Vince & Kath & James ang tunay na #1 sa MMFF takilya.

May financial figures pa silang inilabas para patunayan ang kanilang superiority claim.

Siempre pa, paandar nila ito para ma-satisfy ang curiosity of the others na pinagpipilitang hindi magtagumpay ang December film fest at kawawa ang umaasa rito.

Kahit saang anggulo tingnan, not only is this a PR blunder but arrogance on the part of the Star Cinema.

Sour losers ba sila?

Hindi nila matanggap na the public has spoken at ang tunay na niyakap at minahal ay ang balakang, kagandahan at kuwento ni Trisha Echavarria sa Die Beautiful?

Sa isang umpukan, ang maricones na present, tumaas lamang ang kilay sa payanig mula sa Star Cinema.

In unison, ang ta­nging nasabi lamang, “What else is new?”

True kaya ang mga legendary chika na kahit hindi pa naipapalabas ang kanilang mga pelikula, handa na ang mga pralala at payanig mula sa mga piranha writers, proclaiming na laging more than P50M ang mga pelikulang churned from their factories?