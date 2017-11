Kim at Xian nasabik sa isa’t isa

By ERIC JOHN SALUT

Ang inyong lingkod ang nag-host ng special screening ng The Ghost Bride na ipinatawag ni Kim Chiu nu’ng Wednesday na ginanap sa Pro­menade Theater sa Greenhills.

Pamilya, katrabaho, kaibigan mostly ang invited guests.

Dumalo ang mga co-stars ni Kim sa movie na sina Ina Raymundo, Christian Bables, Kakai Bautista, Beverly Salviejo, Mon Confiado, Luz Fernandez at ang direktor na si Chito Roño.

Dumating din si Grae Fernandez na co-star ni Kim sa Ikaw Lang Ang Iibigin pati ang staff ng said program.

Pati ang Dreamscape boss na si Deo Endrinal.

Sina PJ Endrinal, Ricky Lee, producer Lea Cal­merin and Direk Mae Cruz Alviar with hubby Benj.

Special na panauhin ni Kim ay si Xian Lim na all-out support sa aktres. Kinilig nga ang mga bisita sa mahigpit at puno ng pagmamahal na yakapan nina Kim at Xian nu’ng magkita sila. At ha­ngang-hanga si Xian sa ipinakitang husay ni Kim sa movie.

Tulad ng inaa­sahan, napakahusay ni Kim sa The Ghost Bride. Kakaibang performance ang ipi­nakita rito ni Kim. Mahusay ang pagkakasulat at direksyon ni Chito sa pelikula.

Hindi rin nagpa­kapabog si Alice Dixson who was so effective sa kanyang Angie Lao role.

Anim na block screenings ang naka-schedule na puntahan ni Kim that day. Lahat ay sponsored ng kanyang fangroups.

Ang balita namin, puno at mahaba ang pila mga sinehan sa buong Pili­pinas na pinagtatanghalan ng The Ghost Bride.

Deserve na deserve na ni Kim ang titulong Horror Princess, dahil sa mahusay niyang pagganap at tagumpay ng kanyang kauna-una­hang solo movie.

Xander Ford inilagay sa kabaong at tinawag na aswang

Kahit nagkaroon na ng facial transformation, pilit pa ring ibinabalik ng tao ang dating hitsura ni Xander Ford o kilala noon bilang Marlou Arizala.

Tulad na lang nitong nakaraang Halloween, ginamit ang old Marlou na photos sa iba’t ibang memes sa internet.

Nariyan, ginawa siyang ‘before and after’ photos, ilagay siya sa kabaong, tawagin siyang aswang, etc.

May halong lungkot sa amin ang ginagawang­ ‘yun kay Xander.

Sa isyu ng pisikal na anyo, malungkot kami dahil sa panghuhusga sa kanya ng tao. ‘Yung sinasabing masamang ugali ni Xander, that’s another story.

May mangilan-ngilan na rin na isyu ng kayabangan si Xander.

Ang huli ay ang isyu ng kaya­bangan nang mag-guest ito sa iba’t ibang programa.

Sana lang, hindi tayo maging mapanghusga sa pisikal na anyo ng tao.

Puwede nating husgahan­ ang tao sa ugali, pagi­ging unprofessional, sana hindi sa pisikal na anyo.