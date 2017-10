Kim at Xian magdyowa pa rin

By REY PUMALOY

Tweet on Twitter

Share on Facebook

TODO-EXPLAIN si Kim Chiu kung bakit mula nu’ng lumipat si Kris Aquino sa kanyang bagong bahay ay hindi kailanman nakita ang young actress sa mga post sa social media ng huli.

Buti pa si Erich Gonzales na noong kasagsagan ng isyu ng break-up nila ni Daniel Matsunaga ay nakita ng mga fans na bumisita kay Kris. Eh, isa pa naman si Kim sa pinakapaboritong young drama actress ni Kris sa bakuran ng ABS-CBN 2.

Our dearest Royalty Couple #KimXian @chinitaprincess @xianlimm 💑 #StarMagic25 @starmagicphils A post shared by Marie Grace Abunto (@simply_marie17) on Jun 2, 2017 at 10:42pm PDT

Palaging guests si Kim sa show noon ni Kris, ang Kris TV at sa concert ni Kim, bumili ng maraming tickets si Kris para ipakita ang mala­ki niyang suporta sa anak-anakan sa showbiz na si Kim.

Sey ni Kim, nagkausap na raw sila ni Kris. Na isa sa mga araw na ito ay bibisita siya sa bagong bahay ni Kris.

Madalas naman daw silang nagti-text ni Kris. Pero, medyo busy rin daw si Kris sa mga projects nito ngayon, kaya hindi sila magtugma ng schedules.

Ang nangyayari raw, ‘pag walang work si Kim, nasa abroad naman daw si Kris.

Iginiit ni Kim na nanatiling matatag ang friendship nila ni Kris kahit na nga hindi na sila ma­syadong nagkikita. Wala raw nakikitang problema si Kim sa pagiging inactive ni Kris sa TV at movies. Kailangan daw talaga ni Kris ng pahinga para hindi ito magkasakit palagi.

Anyways, sa tanong namin kay Kim kung ano ang reaksyon niya sa kumalat na balitang break na sila ni Xian Lim. Mabilis na itinanggi ito ni Kim at sinabing wala naman daw nangyayaring hiwalayan­ sa kanila ng aktor. Meaning, magdyowa pa rin sila ni Xian, ha!

Anyway, sa November 1 ay palabas na ang The Ghost Bride na dinirek ni Chito Roño, under Star Cinema.

Matteo bet na bet na pinagpapantasyahan siya ng mga beki

COOL lang si Matteo Guidicell­i sa pagpipiyesta ng mga fans at follower­s niya sa social media sa kanyang bukol o ari. Nag-trending sa Instagram ang photo ni Matteo kung saan nakasuot siya ng floral swimming trunks at naka-pose pa sa gilid ng swimming pool kasama ang kanyang swimming coach.

Pinost mismo ni Matteo ang larawan niyang ito sa kanyang Instagram wall, may ilang buwan na ang nakakaraan. Naging sentro ng mga nakakatuwang comments ang picture na ‘yon ni Matteo at binigyan pa ng kung anu-anong description at tawag ang kanyang bukol.

Sa interview namin kay Matteo sa presscon ng The Ghost Bride, sinabi ng young actor na ‘okey lang’ o ‘cool’ lang siya sa pagpipiyesta ng mga beki fans at girls sa kanyang swimming trunks photo.

Nagbiro pa nga si Matteo na uulitin niya ‘yon para mas matuwa raw ang kanyang mga fans.

Kung ano raw ang makakapagpaligaya sa kanyang mga fans ay gagawin niya.

Hindi na raw bago kay Matteo ang magsuot ng trunks dahil ito naman daw talaga ang isinusuot nilang mga swimmer sa training nila. Ngayon lang siya nag-post nito at hindi niya inakalang magti-trending ito sa social media.

Giit ni Matteo, walang kaso sa kanya kung pagpiyestahan siya ng mga beki fans niya, basta wala siyang natatapakang kahit sino.