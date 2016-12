Kim, natunaw ang puso sa piling ng mga bata

KUMALAT sa social media noong morning ng December 24 na magkasama sina Kim Chiu at Xian Lim sa Cambodia para magbakasyon.

Nag-trending pa!

Eh that time, on the way na ang grupo ni Kim patungo sa Concordia Children’s Services.

Binisita at pinasaya ni Kim Chiu ang mga bata sa Concordia. Bukod sa mga pamaskong laruan at pagkain, tsinika niya rin ang mga bagets doon.

Nauna nang bumisita si Kim sa mga katutubo at abandoned children sa Bataan.

“Maraming salamat po sa lahat ng bumili sa bazaar ko sa World Trade and sa tulong n’yo, sobra po silang masaya!” post ni Kim sa social media,

“Kung kaya ko lang e share ang experience ko kanina, sobrang nakakatunaw ng puso.

“Sa simpleng bagay para sa atin, malaking kasiyahan na ‘yun para sa kanila. Thank you ­everyone!!!

“Christmas is about giving and receiving, giving love and recei­ving love, happiness and contentment!

“Thank you also to #teamKIM sa buong pusong pagtulong sa akin today!!! thank you! #bataan2016.”

Ang sister niyang si Kam Chiu ang punong-abala sa coordination ng Christmas project na ‘yun ni Kim.

Dito nag-Pasko sina Kim. Ngayong araw sila aalis na magkaka­patid at mga pamangkin papunta ng Hong Kong Disneyland.