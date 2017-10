Kim masakit ang karanasan kina Kiko-Barbie

MATAGAL na raw na hindi nakakausap ni Kim Rodriguez si Kiko Estrada.

Nakakatawa dahil at first, tila ayaw pa ring umamin ni Kim na naging sila ni Kiko. Pero kalaunan, tila bumigay na rin ito at nagsalita.

Thank you for watching Jackpot En Poy Dabarkads! A post shared by Kim Rodriguez (@akosikimrodriguez) on Aug 9, 2017 at 7:22am PDT

Napa-react ito sa tanong na sabi ni Kiko, tipong siya ang ‘biktima’.

“Ganu’n naman po kasi, kahit sino naman sino ba ang nagsabi na nagnakaw siya! Ha ha ha!

“Lahat naman po ng tao, gaya nga po sa movie, lahat ng tao nakakasakit. Lalo na ang dila, matalas ‘yan. Kahit hindi mo gusto, nasasaktan ang tao.”

Pero bakit ganu’n ang naging claim ni Kiko sa break-up nila na ito ang biktima?

“Siguro po kasi, well paano ba, ayoko po kasi na sa akin manggaling bilang pareho kaming may pagkakamali.

“Siguro po pareho…”

Makikita naman na okey sa isa’t isa sina Kim at Barbie Forteza. Pareho silang magkasama sa This Time I’ll Be Sweeter.

At para matuldukan na ang isyung kesyo nagkaroon ng overlap nang maging sina Kiko at Barbie after ng relasyon nila ni Kiko, pinabigyang linaw nga namin ito kay Kim.

“Actually, hindi ko alam. Nalaman ko na lang na sila na. Ako kasi kung mahal ko ang isang tao, hahabulin ko, e. Pero kung alam ko na masaya na siya sa isang tao, bakit hahabulin mo pa.”

Inamin ni Kim na nasaktan siya noong una niyang malaman na sina Kiko at Barbie na. Kahit naman daw sino na malaman na may iba na.

Pero again, sabi nga ni Kim, “ganu’n naman ‘yun. Kapag mahal mo ang isang tao, susuportahan mo siya kahit masakit.”

Since break-up at hanggang ngayon, hindi na raw sila nagkausap ni Kiko. Magtu-two years na raw.

Pero okey na raw ‘yun sey pa ni Kim dahil lahat naman daw sila ay masasaya na even Barbie nga naman.

Siya ay singl­e pa raw sa kabila ng mga nali-link sa kanya including a politician at isang Kapamilya star daw.

Ken-Barbie hindi manloloko

BUKOD sa milyon na ang views ng trailer pa lamang ng bagong Regal movie na This Time I’ll Be Sweeter, very positive si Ken Chan na marami raw talaga ang magkakagusto at posibleng maka-relate sa movie nila na ito ni Barbie Forteza na ipalalabas na sa November 8.

At para kay Ken wala siyang nakikitang dahilan na dahil in real-life, sina Barbie at Jak Roberto.

Aniya, “I don’t think so. Ano na tayo e, millennial na tayo, modern na tayo. Hindi katulad noon na kapag may gagawing pelikula, dapat sila.

“Kami ni Barbie, ayaw naming lokohin ang mga tao. Kahit hindi kaming dalawa, kahit hindi kami mag-boyfriend o girlfriend, espesyal kami sa isa’t isa dahil magkaibigan kami.”

Ang ganda raw ng story, direksiyon ni Direk Joel Lama­ngan daw ang magdadala talaga ng movie nila.

Wala rin daw problema o isyu sa pagitan nila ng mommy ni Barbie na si Amy Forteza.

Kung matatandaan, naging isyu ang ‘di umano’y disgusto ng mommy ni Barbie sa kanya during their Meant to Be.

Pero sabi nga ni Ken, “Okey kami ni Tita Amy. Nagkakausap po kami sa cellphone. Pinapakiusap sa akin ni Barbie.

“Actually, nag-umpisa lang ‘yan nu’ng Meant to Be. Nag-post ang mommy ni Barbie na akala ng mga tao, para sa akin or sa iba sa Meant to Be. Pero hindi naman.

“Kami ni Tita Amy, we’re okay,” pagdidiin niya.

Nagkausap na nga raw sila ng Mommy ni Barbie at sinabi sa kanyang hindi siya ‘yun at kahit si Barbie, sinabi rin daw sa kanya na hindi siya ‘yun.

Sey pa niya, “Wala kaming problema ni Tita Amy. Kahit bago pa namin gawin ang movie, we’re okay.”

Hindi rin daw dapat ga­wing isyu kung hindi man nakikita ang mommy ni Barbie ngayon sa mga lakad ng anak or sa shooting­ nila dahil ang talaga raw kasamang palagi ni Barbie ay ang tatay nito.

Anyway, naintriga kami sa sinabi ni Ken na wala man silang kissing scene sa lips ni Barbie, pero binawi raw ni Direk Joel sa ibang parte, huh.

Janno handa na sa pagpapakasal ni Alyssa

NAKAHANDA na raw si Janno Gibbs na magpapakasal na ang panganay na anak na si Alyssa Gibbs.

Kamakailan lang nga nang mag-proposed ang boyfriend of 5 years ni Alyssa noong nasa Australia sila.

Ayon kay Janno, nagpaalam muna raw sa kanila ang boyfriend ng anak. At pabor siya rito para sa panganay.

“Matagal na namin siyang kilala. May five years na silang mag-boyfriend. Tapos, tuwing may lakad kami, kahit out-of-the-country, nakakasama namin.”

Surprise raw ang nangyaring proposal. Nasorpresa raw talaga ang anak nila nang makita na nandoon din ang mga magulang ng boyfriend sa Australia.

Ayon kay Janno, mga two years pa rin daw bago ang wedding.

Sa ngayon, wala pa muna raw exclusive network affiliation. Pero posible raw siyang mapanood sa ngayon sa ilang guesting sa ABS-CBN, kabilang na ang It’s Showtime.