Kim Domingo, pinag-init ang mga taga-Thailand

KAKAIBANG experience ang na-feel ni Kim Domingo nu’ng dumalo siya sa nakaraang Viral Fest Asia sa Thailand. Sabi ni Kim, kaya raw siya naimbitahan doon to represent the Philippines dahil sa nag-viral niyang mga sexy pictorials, at dumami ang mga followers niya sa social media.

“Ang pinag-usapan namin doon, kung paano ko siya naiha-handle at kung paano ko nahihikayat ang mga followers na… for example meron akong ini-endorse na produkto, kung paano ko nahikayat ‘yung mga tao para i-like ‘yung product,” say ni Kim.

May ilang Pinoy ring naimbitahan na hindi raw niya naalala, pero nag-perform lang daw sa event na ‘yun.

In fairness, lalo siyang pinagnasaan ng mga kalalakihan sa Thailand, at ang iba ay talagang pina-power na makapag-picture sa kanya. Doon nagsimula kung bakit may label na siyang Pantasya ng Asya.

Natawa na lang si Kim sa title niya. Pero gusto na raw sana niyang mag-focus sa akting niya dahil gusto naman niyang makilala na magaling na aktres, hindi basta sexy star lang.

Kaya dito sa Super Ma’am na kasisimula lang nu’ng kamakalawa ng gabi, sa action na raw siya mapapasabak at waley na muna ang paseksihan.

Excited si Kim sa Super Ma’am dahil gusto raw niya sanang maging close friend si Marian Rivera.

“Ako naghahangad ako na makabuo kami ng friendship ni Ate. Why not, ‘di ba?

“Sa pictorial shoot pa lang ng Super Ma’am, so du’n pa lang naging kumportable agad ako kasi very sweet siya,” ‘yun ang naisip na magandang description niya kay Marian.

Dito raw niya kasi na-realize na konti lang daw na true friends ang makikita mo sa showbiz.

“Mahirap naman talaga makahanap ng mga totoong kaibigan,” napapangiting sagot sa amin ni Kim.

“Kumbaga ngayon na artista na ako, ngayon lang sila lilitaw. Dati naman hindi kami napapansin. Mahirap ‘yung ganu’n eh,” sabi pa niya.

Kaya may emote ito na ipinost sa kanyang Instagram account na sinasabi nga niyang mahirap daw makahanap ng totoong kaibigan.

“Sabi ko nga sa post ko, basta totoo, walang problema sa akin kung mayaman ka, mahirap ka, hindi ako namimili kung anong personality o katayuan mo sa buhay.

“Ngayon parang kakaunti lang talaga ‘yung true friends eh,” dagdag na pahayag ni Kim.