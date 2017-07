KILLER SUMALISI KAY MISIS!

By Nonnie Ferriol

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Matagumpay na naisakatuparan ng isang hindi pa nakikilalang salarin ang masamang balakin sa isang security guard matapos itong maitumba­ sa pamamagitan ng walang habas na pamamaril sa Quezon City ­kamakalawa ng gabi.

“Humahangos siyang (biktima) nagtatakbo papasok ng bahay namin, tinanong ko siya kung bakit hinahabol daw ­siya ng lalaking may baril.”

Ito ang umano’y pahayag sa pulisya ng live-in partner ng isang security guard na pinagbabaril hanggang sa mapatay sa loob ng kanilang bahay ng hindi pa kilalang suspek sa Brgy. Payatas A. Quezon City, kamakalawa­ ng gabi.

Naisugod pa sa Malvar General Hospital ang biktima subalit idineklara rin itong dead on arrival sanhi ng mga tama ng bala sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan na ­nakilalang si Isagani Pagud y Riambon, 39, ­tubong Cagayan Valley, at naninirahan sa No. 516-1 Everlasting St., ng nasabing barangay.

Sa imbestigasyon ni PO3 Roldan Cornejo, ng Criminal Investigation Detection Unit (CIDU) nangyari ang krimen dakong alas-11:00 ng gabi sa loob mismo ng bahay ng biktima.

Subalit bago ang pamamaril sa loob ng bahay ay galing ang biktima sa labas at ayon kay Ma. Cherry Salem, live-in partner ng biktima, ay nagtatakbo umano ang kanyang mister papasok ng kanilang bahay dahil hinahabol ito ng isang lalaki na armado ng baril.

Dahil dito ay mabilis umanong nagtungo si Salem sa kanilang barangay para i-report ang insidente at iniwanan sandali ang biktima sa loob ng kanilang bahay.

Pagka-report sa kani­lang barangay ay bumalik ng bahay si Salem, suba­lit halos hindi umano ito makapaniwala nang madatnan ang kinakasama na nakabulagta na at naliligo sa sariling dugo.

Hindi nag-aksaya ng sandali si Salem at mabilis na sinaklolohan ang live-in partner at mabilis na isinugod sa ospital subalit hindi na rin ito umabot nang buhay.

Patuloy ang imbestigasyon ng CIDU kaugnay sa nasabing krimen upang matukoy ang motibo at posibleng pagkakakilanlan ng suspek.