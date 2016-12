Kilalang aktor, mag-oober da bakod na

Mocha, ligwak sa ‘People of the Year’

HAVEY: Naging loyal ang kilalang aktor na ito sa kanyang mother network, pero dumating na ang pagkakataong magpapaalam ito sa istasyon na nakagisnan niya.

Kailangan niya ng regular na trabaho para sa kanyang pamilya.

Kaya sa tulong ng mga kapamilya sa industriya, na-secure na para sa kanya ang isang bagong teleserye sa kalabang network.

Maninibago siya pero marunong makisama ang aktor.

Hindi magiging problema ang pag-oober da bakod niya.

Ang siste, parang mauunahan pa niyang magkaroon ng regular assignment sa bagong network ang aktres na malapit sa kanya na matagal nang nag-aasam na makabalik sa pag-arte on a regular basis.

Ibang istorya na ‘yun.

Parang OK lang sa one shot guesting ang network para sa kilalang aktres, ‘wag na lang munang long term.

Nag-iingat ang produksyon na walang mangyaring aberya.

Besides, nakapagprusisyon na ng network ang aktres at parang ingat na ang mga ito sa pakikitungo sa kanya.

***

WALEY: Naipaha­yag na ng People Asia magazine ang kanilang PEOPLE OF THE YEAR para sa 2016.

Kasama sa mga pararangalan sina John Lloyd Cruz, Christopher de Leon, Regine Velasquez-Alcasid, Hidilyn Diaz, Vice Mayor Joy Belmonte-Alimurung, Ces Drilon, Kylie Verzosa at ang ­aking tatang Tony Tuviera.

Piling-pili ang mga pararangalan ng People of the Year kaya malaking karangalan ang mabilang sa listahan ng celebrities na may positive impact hindi lang sa industriyang kanilang ginagalawan, kundi maging sa samba­yanang Pilipino.

Sa ingay na nililikha ng isang katulad ni ­Mocha sa ating bayan, bakit hindi kaya siya napapasali sa ganitong listahan ng pararangalan, gayung sinasabi niyang purely voluntary work ang ginagawa niya at walang sariling kapakinabangan?

Hay, Mocha… pana-panahon lang ‘yan!

***

