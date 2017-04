Notorious ang Gulf of Aden sa walang tigil na pangingidnap ng mga pirata mula sa Somalia. Katunayan binibigyan ng extra hazard pay ang mga seafarers na naglalayag sa gulpo.

Bukod sa hazard pay ay may option din ang tripulante na tumanggi na sumama sa isang barko na dadaan sa Aden.

Ganoon ­kadelikado sa nasabing lugar ­dahil sa piracy. Armado ng matataas na kalibre ng baril ang mga ­pirata kung kaya bihirang commercial vessels ang nangangahas na lumaban.

At most ang pag-asa na lang ng commercial ships ay ang matakbuhan ang humahabol na speed boats ng mga pirata. May ilan naman na ginamit ang kanilang water cannons para itaboy ang mga pirata.

Pero ano ba ­naman ang laban ng water ­cannons sa machine guns at papaano naman maiiwan sa dagat ng kung ilang toneladang barko ang speed boats na madalas ay may ­apat na outboard motors?

Actually isang pelikula mula Hollywood ang pumatok sa takilya dahil ginamit na theme nito ang maaksyon na pag-rescue ng US ­Navy Seals sa isang American merchant marine captain.

Sa ngayon ay nagsasagawa ng joint mari­time patrols ang ilang bansa upang mabawa­san ang insidente ng kidnapping sa gulpo.

Sa ‘Pinas din

Pero nakikipagpaligsahan na ang southern Philippine waters sa ­notoriety pagdating sa piracy at kidnapping ng crew ng shipping vessels maliit man o malaki.

Katunayan, ­naging laman ng balita ang pagpugot sa ulo ng isang German yacht owner ng kumidnap na Abu Say­yaf matapos patayin at gahasain ang kanyang female partner sa mismong banka nila.

Ilang ­tripulante ng fishing vessels rin, kabilang ang ilang ­Malaysian, Indonesian at Fili­pino fishermen, ang bihag din ngayon ng ­pirate-kidnappers.

Assets upgrade

Kaugnay nito ay napakahalaga ng gina­gawang build-up ng Philippine Navy at Philippine Coast sa air at sea assets nila upang mas mabantayan ang ating coast lines at ­territorial waters lalo na iyong kinatatakutan ngayon.

Isang Filipino ­captain ang nakahinga ng maluwag kamakailan nang mamataan nila ang ilang Philippine coast guard vessels na nagbabantay sa Mindanao seas.

Eh kasi nga naman ay feeling nila ay may guardian angel sila laban sa mga nangingidnap na ASG. Kudos sa ating PN at PCG personnel. Keep up the good work men.

