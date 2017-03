KIDDIE GANG RAPE

By Cherk Balagtas

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Laganap na naman ang kaso ng panghahalay ng mga paslit sa kapwa paslit.

Ito ay matapos na maitala ang isa na namang insidente ng panghahalay na sinapit ng isang 12-an­yos na batang babae sa kamay ng kanyang limang kaklase sa lungsod ng Malabon kamakalawa ng hapon na nagkayayaan lamang umattend sa birthday party pero humantong sa gang rape.

Sa ulat ng Malabon City Police Community Precinct IV, ganap umanong alas-kwatro pasado ng hapon nang maganap ang insidente sa isang palaisdaan na matatagpuan sa kahabaan ng Sapa Street, Barangay Maysilo ng nasabing lungsod.

Nagkayayaan umano ang mga bata na dadalo sa isang birthday celebration.

Nakumbinsi umano ang biktimang itinago sa pangalang Benneth, 12 anyos na sumama sa mga kaklaseng isang 10-anyos, tatlong 13- anyos at isang 15-anyos na kumukuha ng Alternative Learning System (ALS) matapos sabihin ng mga itong pupunta umano sila sa kaarawan ng isa nilang school mate.

Ngunit sa halip na sa bahay ng sinasabing birthday celebrant magpunta ang mga ito ay isinama umano nila ang biktima sa palaisdaan, at sa kalagitnaan ng kanilang pagsu-swimming ay doon na halinhinang nagahasa ang biktima.

Matapos ang insidente ay tila wala umanong nangyari at kaswal lamang na nag-uwian ang mga suspek.

Ang biktima naman ay agad na nagsumbong sa kanyang ina sa sinapit sa kamay ng limang kaklaseng lalaki.

Agad namang humingi ng saklolo sa nasabing himpilan ang ina ng biktima na nauwi sa aga­rang pagkakaaresto sa mga suspek at dahil pa­wang mga menor de edad ay pansamantala na munang mananatili sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Nakaraang linggo ay mayroon ding naitalang kaso ng panghahalay ng grade IV pupils sa kanilang kaklase sa Iloilo.

Mga batang may edad na 11-14 ang mga nasa likod ng panghahalay sa kanilang kaklaseng 15-anyos.