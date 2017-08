KIANSDEATHDLAST

“My heart-felt condolences to #kian family and to all families victimized by this cruel war. #Makehisdeaththelast #Philippines.

Ito ang malungkot na mensahe ng kontrobersyal na si United Nations Special Rapporteur on Extra-Judicial Executions Agnes Callamard sa kanyang Twitter account kahapon, kung kailan inihatid sa kanyang huling hantungan si Kian Loyd delos Santos na napatay sa police anti-illegal drug ope­ration sa Barangay 160 sa Caloocan City noong Agosto 16.

Kasunod nito ay hinikayat ni Callamard ang gobyerno ng Pilipinas na ang kamatayan ni Kian na sana umano ang huli sa war on drugs nito.

Ayon pa kay Callamard, maituturing na murder ang pagpatay kay Kian. At lahat umano ng ‘labag sa batas na pagkamatay ay marapat na imbestigahan.’

Inihatid ang 17-an­yos na biktima sa kanyang hu­ling hantungan sa apartment-type na nitso sa La Loma Cemetery sa Caloocan City kahapon ng hapon matapos ang ilang oras na funeral procession kasama ng daang-daang tagasuporta nito. At ang kanilang sigaw ay hustisya para sa napatay na Grade 11 na estudyante.

Ngunit bago pumunta sa Sta. Quiteria Church ay dumaan muna ang prosisyon sa Caloocan City Police Community Precinct (PCP) VII kung saan nakatalaga ang tatlong sangkot na pulis na sina PO3 Arnel Oares, PO1 Jerwin Cruz at PO1 Jeremias Pereda na silang nakapatay kay Kian.

Pagkatapos naman ng misa sa nasabing simbahan ay nagbigay ng kanyang eulogy ang ama ni Kian na si Saldy delos Santos kung saan ay isinalarawan nito ang anak na mabait, responsableng tao at isang batang ninanais lamang ang makapagtapos ng kanyang pag-aaral upang maging isang pulis.

Hinamon din nito ang mga pulis sa nasa likod ng pagkamatay ng anak na magtungo sa misa at suriin ang kanilang konsensiya. Sinabi pa nito sa nabanggit na tatlong pulis na hindi pa umano huli ang makapagbago.

Magugunitang ayon sa mga alagad ng batas ay naglabas ng baril si Kian at pinaputukan sila habang tumatakas ito, kaya napuwersa silang gumanti ng putok. Drug runner din umano ang binatilyo, bagay na mahigpit namang itinanggi ng pamilya nito.

Subalit nakita sa CCTV footage na bitbit ng mga pulis si Kian, salungat sa sinasabi ng mga ito na tumakas.

Kasalukuyang nasa ilalim ng restrictive custody at nahaharap sa kasong murder ang mga sangkot na pulis na sina Police Officer 3 Oares at Police Officers 1 Pereda at Cruz, gayundin si Chief Inspector Amor Cerillo, ang kanilang commander­ sa Caloocan City Police Community Precinct Station 7.